Трамп і Путін хочуть усунути Європу від переговорів щодо України – La Stampa

La Stampa: «Телефонна розмова Трампа та Путіна – це пакт без свідків»

Диктатор Володимир Путін та президент Дональд Трамп прагнуть виключити європейських лідерів із переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише італійська газета La Stampa, коментуючи телефонну розмову президентів РФ та США, пише «Главком».

«Пряма лінія Вашингтон – Москва також служить цій меті: відрізати, за взаємною згодою, європейців (від участі в переговорах щодо України – «Главком»)», – наголошується в публікації.

Однак, на думку автора статті, у найгіршій ситуації зараз опинилася Україна. Її становище безвихідне – через воєнний тиск з боку Москви, стратегічну незацікавленість Вашингтона та недостатню кількість допомоги від європейців.

«Для України це найскладніший момент за три з половиною роки війни», – підсумувало видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним залишився незадоволеним ситуацією довкола України. На думку президента США, у мирному процесі прогресу немає. Трамп запевнив, що Вашингтон продовжує надавати військову допомогу Україні, але США мають бути впевненими, що їм самим вистачає боєприпасів.