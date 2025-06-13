У складі команди з Росії в основному виступатимуть гравці, які народилися у 2008 та 2009 роках

Перша гра відбудеться 14 червня у Торонто. Команда з країни-агресора зустрінеться із командою OHL

Російські хокеїсти зіграють із канадськими командами в Торонто та Шарлоттауні з 14 по 19 червня, це будуть перші подібні зустрічі за шість років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rg.org.

У рамках Суперсерії, що проводилася з 2003 по 2019 рік, збірна Росії грала зі збірними Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL), Хокейної ліги Онтаріо (OHL) та Західної хокейної ліги (WHL). У 2020 та 2021 роках серію було скасовано через коронавірус.

У березні 2022 року після усунення збірної Росії від турнірів ІІХФ Канадська хокейна ліга оголосила про відміну молодіжної Суперсерії.

Зазначається, що ігри, які відбудуться у 2025 році, офіційно не пов'язані із серією.

У складі команди з Росії в основному виступатимуть гравці, які народилися у 2008 та 2009 роках. До складу увійшли хокеїсти із системи ЦСКА, а також представники «Локомотива», «Сибіру», «Торпедо», «Авангарду» та «Трактора».

Перша гра відбудеться 14 червня у Торонто. Команда з країни-агресора зустрінеться із командою OHL. Потім росіяни візьмуть участь у турнірі Andrews 2025, який відбудеться у Шарлоттауні.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.