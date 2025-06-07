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Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року
За минулу добу відбулося 212 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1200-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 212 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські системи, один пункт управління, два склади боєприпасів, а також три інші важливі об’єкти ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Климентове, Угроїди Сумської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Кам’янське, Оріхів, Новоандріївка, Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. 

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 1

Відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 2

За добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 3

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Твердохлібове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Новосергіївки, Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 4

Противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 5

Відбулося вісім боєзіткнень у районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Котлярівка, Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 8

Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 9

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2025 року фото 10

Минулої доби наші воїни відбили 39 атак противника. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл, з них чотири – із реактивних систем залпового вогню. Також завдав сім авіаційних ударів, під час яких скинув 15 керованих авіабомб.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1200-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб росія фронт

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