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Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
Картаполов: продовження опору України російській агресії нібито призведе до втрати великих українських міст
фото з відкритих джерел

У Держдумі РФ погрожують Україні втратою великих міст через «відмову від миру»

Голова комітету Державної Думи РФ з оборони Андрій Картаполов виступив із погрозами на адресу України, заявивши, що Київ «втратить ключові міста» у разі відмови від так званого «мирного врегулювання». Про це він повідомив у коментарі росЗМІ, пише «Главком»

За словами російського чиновника, продовження опору України російській агресії нібито призведе до втрати таких великих українських міст, як Суми, Харків, Одеса, Запоріжжя та Дніпро.

Ця заява пролунала на тлі постійних спроб Кремля нав'язати Україні власні умови так званого миру, які передбачають фактичну капітуляцію та відмову від окупованих територій. Українська влада неодноразово заявляла, що справжній мир можливий лише після повного виведення російських військ з усіх окупованих територій та відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє». Я вірю, що Україна повинна сама вирішувати, який їй потрібнен мир, після того, як вона, як мінімум, призведе до повністю патової ситуації на лінії фронту. Про це сказав командир Третього армійського корпусу в інтерв'ю для проєкту «Віддушівдушу».

Він пояснив, що йдеться про абсолютну зупинку російських військ, тоді стане очевидно, що спроби продовжувати наступальні дії будуть мати неспівставні втрати.

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Теги: росія війна

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