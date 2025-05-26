Безпілотники атакували Росію: Центр протидії дезінформації назвав цілі

Підприємства виготовляли російські безпілотники та компоненти для ракет

У ніч на 26 травня безпілотники атакували військові обʼєкти в Єлабузі та Кінешмі Івановської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як зазначив очільник Центру протидії дезінформації, в Єлабузі росіяни виготовляють «Шахеди». Водночас в Івановській області функціонує хімічне підприємство, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

Місто Кінешма розташоване приблизно за 400 км на північний схід від Москви. Саме там розташований Дмитрівський хімічний завод.

Дмитрівський хімічний завод є одним із провідних виробників бутилацетату і промислових розчинників у Росії. 21 квітня 2022 року на його території сталася велика пожежа – вогонь охопив цех площею 1,5 тис. кв. м, обвалився металевий ангар, а кілька працівників дістали травми.

Нагадаємо, уночі безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані. Також близько 10 вибухів було чутно в Тулі, внаслідок ударів частина міста опинилася без світла.

Як повідомлялося, безпілотник атакував населений пункт Кубинка, який розташований недалеко від Москви. Під удар потрапив парк «Патріот».

Раніше стало відомо, що ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Тобто в ній не має запалювальних елементів. Вибухова речовина – октаген та алюміній з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.

До слова, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

За даними видання, нещодавно Росія застосувала рекордну кількість безпілотників – близько 300 за одну ніч. Проте аналітики попереджають: це далеко не межа. Завдяки модернізації виробництва, окупанти скоротили терміни виготовлення «шахедів» з місяця до трьох днів, а українська розвідка має докази планів підняти виробництво до 500 дронів на добу. Така потужність створює реальну загрозу масованих атак до тисячі безпілотників одночасно.