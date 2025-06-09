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Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
фото: Майк Блейк/Reuters

Дональд Трамп звинуватив протестувальників у нападі на федеральних агентів

Безпілотники атакували два важливих підприємства у Чебоксарах у Росії, країна-терористка в черговий раз атакувала Україну ракетами та «шахедами», а у Лос Анджелесі на вулиці вийшли люди, щоб протестувати проти депортації – Трамп направив Національну гвардію їх розганяти. «Главком» зібрав головні події ночі проти 9 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії – дрони атакували два підприємства

У ніч на 9 червня безпілотники атакували Чебоксари – столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. Пишуть про удари по заводу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі бачили щонайменше два дрони над містом, а потім почули сильні вибухи та побачили чорний дим. 

Попередньо, Сили оборони України завдали удару по Всеросійському науково-дослідному інституту релестроєння (ВНІІР), який є частиною російського холдингу АБС-Електро. 

Інститут виконує критично важливі замовлення для російського ВПК через своє спеціалізоване підприємство ВНІІР-Прогрес. Саме тут виготовляється електроніка, яка використовується у зенітно-ракетних комплексах С-300, С-400 та С-500, а також у танках Т-90М, на платформах «Армата», бойових кораблях і підводних човнах.

Протести у США та заява Трампа

У неділю, 8 червня, сотні протестувальників зібралися біля слідчого ізолятора Metropolitan у центрі Лос-Анджелеса, щоб виступити проти масштабних поліцейських рейдів, які останніми днями проводяться по всьому місту. Акція переросла у протистояння з правоохоронцями та військовими, що завершилося численними сутичками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Видання пише, що офіцери поліції Лос-Анджелеса застосовували сльозогінний газ і гумові кулі, намагаючись розігнати натовп. Протестувальники скандували через мегафони: «Ми вас не боїмося», – у відповідь на силові дії. Всередині ізолятора було чути, як затримані стукають по металевих гратках у вікнах, висловлюючи підтримку демонстрантам.

Участь у придушенні протестів також беруть підрозділи Національної гвардії США. Якщо раніше вони обмежувалися присутністю, то нині виходять на вулиці з кийками та щитами, діючи нарівні з поліцією.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес «захоплений і окупований» нелегальними мігрантами та злочинцями, а також звинуватив «агресивні, бунтівні натовпи» у нападах на федеральних агентів. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

«Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

Удар по Києву

У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну безпілотниками. Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень. 

Вибухи на Сумщині та Рівненщині

У ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали» . Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Рівного Олександра Третяка.

Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна.

Близько 03:00 з’явилися повідомлення про пуски ракет «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К у напрямку Рівного. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали за кілька хвилин після цих повідомлень.

Також у ніч на 9 червня Росія масовано атакує Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком».

«Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.

«Шахеди» в область залетіли о 19:48 і з того часу Сумщина відбивається від ворожої атаки.

«Це шоу з «шахедами» надовго», – повідомив Семеніхін і додав, хто має можливість лягти спати, то нехай лягає.

Падіння літака у США

У неділю, 8 червня, в окрузі Коффі, штат Теннессі, зазнав аварії літак, на борту якого перебували понад десяток людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За попередніми даними, інцидент стався неподалік міста Таллахома, приблизно за 60 миль на південь від Нешвілла.  За наявною інформацією, на борту літака перебувало від 16 до 20 осіб. Частину пасажирів було евакуйовано до найближчих лікарень авіаційним транспортом. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці події.

Теги: вибух росія Київ США авіакатастрофа Дональд Трамп Сумщина протест Рівненщина

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