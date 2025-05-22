Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч

Поліція розшукує щонайменше двох або трьох чоловіків, які брали участь у вбивстві Портнова

Росія атакувала Харків, є постраждалий, у Росії пролунали вибухи, Рубіо зробив заяву стостовно дій США, іспанське видання розкрило деталі вбивства Портнова, а Грем пригрозив Китаю. «Главком» зібрав головні події ночі проти 22 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Подробиці вбивства Портнова

Біля дверей ексклюзивної Американської школи в мадридському муніципалітеті Посуело-де-Аларкон було вбито 52-річного українського адвоката Андрея Портнова, якого звинувачують у державній зраді в Україні. Чоловік, одягнений у шорти та футболку, щойно відвіз своїх двох маленьких дочок до школи. Коли Портнов стояв на тротуарі, менш ніж за три метри від своєї машини, в нього вистрілив у спину чоловік у кепці, темних окулярах та спортивному костюмі. У цей момент деякі батьки все ще поверталися до своїх машин на парковці, розташованій між школою та студентським гуртожитком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Mundo.

Першою до чоловіка підійшла жінка, яка стала кликати на допомогу і кричати. Потім на вулицю вийшли студенти із сусіднього гуртожитку, які почули постріли. Один із них зателефонував до поліції та на номер 112. «Було п'ять чи шість пострілів», – розповів пізніше один із молодих людей.

Росія атакувала Харків

У ніч на 22 травня Росія вдарила по Харкову. Через ворожу атаку пошкоджено будинки та є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожої ракети у Холодногірському районі пошкоджено вісім приватних будинків. Крім того, за попередньою інформацією, є постраждалий. Також у двох людей гостра реакція на стрес, наразі їм надається медична допомога.

У Росії пролунали вибухи

Російська Федерація другу ніч поспіль перебуває під масованими атаками ударних безпілотників, які цілять як у прикордонні з Україною регіони, так і в столицю РФ – Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Міноборони РФ, заяви мера Москви Сергія Собяніна та повідомлення з російських Telegram-каналів.

За інформацією російського оборонного відомства, у період з 20:00 до 23:50 (за київським часом) системи протиповітряної оборони збили або перехопили 77 безпілотників.

США зосереджуються на власних інтересах

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не можуть брати на себе відповідальність за розв’язання всіх глобальних проблем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Під час бюджетних слухань у профільному комітеті палати представників він наголосив, що у світі відбувається багато тривожних подій, але США не в змозі впоратися з усім одночасно. На його думку, країна має зосередитися передусім на власних національних інтересах.

Сенатор США Грем пригрозив Китаю

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку миротворчим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та застеріг Китай від підтримки агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сенатора в соцмережі Х.

Грем розповів, що провів «дуже гарну зустріч» з послом Китаю в США Сє Феном. У ході перемовин обговорювалися глобальні питання, включно з двосторонньою торгівлею та війною Росії проти України.

Китайський дипломат нагадав про позицію Пекіна, яка з початку повномасштабного вторгнення передбачає досягнення миру шляхом діалогу. Сенатор Грем висловив згоду з такою концепцією.