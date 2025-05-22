Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
Тіло вбитого Портнова лежало біля машини
фото: AP

Поліція розшукує щонайменше двох або трьох чоловіків, які брали участь у вбивстві Портнова

Росія атакувала Харків, є постраждалий, у Росії пролунали вибухи, Рубіо зробив заяву стостовно дій США, іспанське видання розкрило деталі вбивства Портнова, а Грем пригрозив Китаю.  «Главком» зібрав головні події ночі проти 22 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Подробиці вбивства Портнова

Біля дверей ексклюзивної Американської школи в мадридському муніципалітеті Посуело-де-Аларкон було вбито 52-річного українського адвоката Андрея Портнова, якого звинувачують у державній зраді в Україні. Чоловік, одягнений у шорти та футболку, щойно відвіз своїх двох маленьких дочок до школи. Коли Портнов стояв на тротуарі, менш ніж за три метри від своєї машини, в нього вистрілив у спину чоловік у кепці, темних окулярах та спортивному костюмі. У цей момент деякі батьки все ще поверталися до своїх машин на парковці, розташованій між школою та студентським гуртожитком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Mundo.

Першою до чоловіка підійшла жінка, яка стала кликати на допомогу і кричати. Потім на вулицю вийшли студенти із сусіднього гуртожитку, які почули постріли. Один із них зателефонував до поліції та на номер 112. «Було п'ять чи шість пострілів», – розповів пізніше один із молодих людей.

Росія атакувала Харків

У ніч на 22 травня Росія вдарила по Харкову. Через ворожу атаку пошкоджено будинки та є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожої ракети у Холодногірському районі пошкоджено вісім приватних будинків. Крім того, за попередньою інформацією, є постраждалий. Також у двох людей гостра реакція на стрес, наразі їм надається медична допомога.

У Росії пролунали вибухи

Російська Федерація другу ніч поспіль перебуває під масованими атаками ударних безпілотників, які цілять як у прикордонні з Україною регіони, так і в столицю РФ – Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Міноборони РФ, заяви мера Москви Сергія Собяніна та повідомлення з російських Telegram-каналів.

За інформацією російського оборонного відомства, у період з 20:00 до 23:50 (за київським часом) системи протиповітряної оборони збили або перехопили 77 безпілотників.

США зосереджуються на власних інтересах

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не можуть брати на себе відповідальність за розв’язання всіх глобальних проблем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

 Під час бюджетних слухань у профільному комітеті палати представників він наголосив, що у світі відбувається багато тривожних подій, але США не в змозі впоратися з усім одночасно. На його думку, країна має зосередитися передусім на власних національних інтересах.

Сенатор США Грем пригрозив Китаю

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку миротворчим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та застеріг Китай від підтримки агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сенатора в соцмережі Х.

Грем розповів, що провів «дуже гарну зустріч» з послом Китаю в США Сє Феном. У ході перемовин обговорювалися глобальні питання, включно з двосторонньою торгівлею та війною Росії проти України.

Китайський дипломат нагадав про позицію Пекіна, яка з початку повномасштабного вторгнення передбачає досягнення миру шляхом діалогу. Сенатор Грем висловив згоду з такою концепцією.

Теги: Харків росія Міноборони РФ Марко Рубіо США Андрій Портнов Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткачук переніс чотири операції, критичне зниження рівня еритроцитів у крові, розвиток анемії
У Росії помер бодібілдер, який підірвав здоров'я препаратами для пришвидшення росту м'язів
Вчора, 14:59
Зеленський потиснув руку Венсу перед церемонією інтронізації Папи Римського
Зеленський у Ватикані зустрівся із Венсом та Рубіо
18 травня, 16:30
Володимир Мединський
Мединським по губах Трампа
15 травня, 10:09
У Кремлі думають, що у конкурентів є план
Путін загрався і втратив момент, коли міг вийти з війни
13 травня, 13:45
Чому Путін не хоче миру зараз?
Коли Путін зупинить війну: три умови для миру
13 травня, 11:31
Зеленський разом із Макроном, Мерцом, Туском та Стармером у Києві, 10 травня 2025 року
Зеленський та європейські лідери подзвонили Трампу
10 травня, 15:17
Каллас: Ті, хто по-справжньому підтримує мир, 9 травня мають бути в Україні, а не в Москві
Європейський Союз наближається до створення трибуналу проти Кремля
9 травня, 04:55
Клуб під назвою «Executive Branch» є ідеєю старшого сина президента США
В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico
27 квiтня, 13:06
«Москва розглядає Судан як стратегічне місце для розширення російської присутності в Африці»
Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками
25 квiтня, 16:03

Події в Україні

Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
Росія зламала камери у країнах НАТО та шпигувала за поставками зброї в Україну – The Guardian
Росія зламала камери у країнах НАТО та шпигувала за поставками зброї в Україну – The Guardian
Росія атакувала Харків ракетою: пошкоджено будинки, є постраждалий
Росія атакувала Харків ракетою: пошкоджено будинки, є постраждалий
Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 травня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
51K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
24K
Портнов тікав, але не втік
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
9511
НАБУ взялося за енергетичну імперію сімейства Крупи: нові деталі

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua