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Російська спортсменка померла у віці 20 років: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російська спортсменка померла у віці 20 років: яка причина
Померла російська спортсменка Анастасія Середа
фото: Союз ковзанярів Росії/Telegram

Ковзанярка місяць була у комі

У віці 20 років померла російська ковзанярка Анастасія Середа, яку в РФ називали однією з найперспективніших молодих спортсменок шорт-треку у країні. Про це повідомив союз ковзанярів Росії.

За два місяці до смерті спортсменка отримала золоту медаль на міжнародних змаганнях.

Померла російська спортсменка Анастасія Середа
Померла російська спортсменка Анастасія Середа
фото: Союз ковзанярів Росії/Telegram

Представник федерації ковзанярського спорту російського Санкт-Петербурга Микола Третьяков повідомив, що спортсменка померла через грип А, який дав ускладнення на мозок. За його словами, Середа майже місяць була у комі.

Відомо, що ковзанярка на короткій доріжці захворіла на грип на початку грудня минулого року, через що перестала брати участь у змаганнях.

Нагадаємо, що, за рішенням Міжнародного союзу ковзанярів, російські та білоруські ковзанярі, фігуристи та спортсмени з шорт-треку, участь у міжнародних змаганнях яких була призупинена після початку війни в Україні, залишаться поза світовими турнірами.

Теги: спорт смерть ковзанярський спорт росіяни

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