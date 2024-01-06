Вибухи у Криму, Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів: головне за ніч

Верховний суд США проведе усні слухання щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття Трампа з голосування на виборах у цьому штаті

Пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. Верховний суд США проведе усні слухання 8 лютого щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття колишнього президента Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Окупанти обстріляли Покровськ

У ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів є поранені. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, потрапили до адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі», – заявив Філашкін.

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За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу.

Він також додав, що точні наслідки ударів встановлюються.

Вибухи у Криму

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

«6 січня близько 00:30 мск. припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у заяві міноборони РФ.

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Повідомляться, що черговими засобами російської ППО перехоплено та знищено над Кримом чотири українські ракети.

Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром. «Під ударом був військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці», – пише телеграм-канал «Крымский ветер».

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи.

У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.

Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

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Єврокомісія шукає варіант у разі відсутності згоди всіх країн ЄС щодо допомоги Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці. Про це повідомила фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюселі.

Відповідаючи на запитання про можливість прийняття рішення в ЄС щодо фінансування для України у розмірі кількох десятків млрд євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка Європейської комісії допустила інший спосіб для рішення ситуації.

«Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС – Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів – операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз», – сказала вона.

Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має «невеликий резерв часу, щоб досягти результату» у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президент Єврокомісії.

Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів

Верховний суд США проведе усні слухання 8 лютого щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття колишнього президента Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті. Про це йдеться в повідомленні CNN.

До того часу ім’я Трампа залишатиметься в бюлетенях для голосування.

«Адже рішення суду нижчої інстанції про його дискваліфікацію було призупинено до рішення Верховного суду», – пояснює телеканал.

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Якщо судді дійдуть до висновку, що Трамп не має права обіймати державну посаду до праймеріз у Колорадо 5 березня, будь-які голоси, подані за нього, не будуть зараховані.

Таким чином, справа Трампа помістила вищу судову інстанцію США в епіцентр президентських виборів 2024 року, зазначає CNN. І хоча рішення Верховного суду Колорадо стосується лише цього штату, суди в інших штатах також розглядають оскарження права експрезидента брати участь у перегонах.

Американський авіаносець зайшов у Червоне море

Атомний авіаносець USS Dwight Eisenhower з США увійшов до акваторії Червоного моря. Про це інформує Військово-морський інститут Сполучених Штатів.

«Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight Eisenhower знаходиться поблизу берегів Ємену», – сказано у повідомленні.

Раніше авіаносець США перебував у Аденській затоці.

Повідомляється, що флагман авіаносної ударної групи Dwight D. Eisenhower, перебуває в Червоному морі в рамках зусиль США для запобігання нападів хуситів на торговельні судна

Китай відреагував на інформацію про передачу Росії балістичних ракет з КНДР

Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про передачу Північною Кореєю Росії балістичних ракет і пускових установок для використання у війні проти України. Про це на брифінгу заявив речник дипвідомства Ван Веньбінь, передає «Укрінформ».

«Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали», – заявив Ван, коментуючи заяву Білого дому про те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки, балістичні ракети до них, які російські війська вже використовують для обстрілів українських міст.

Ван підкреслив, що позиція Китаю стосовно українського питання залишається послідовною та чіткою.

«Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання кризи в Україні», – зазначив речник.