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Чим страшний жарт Медведєва про 15 років за рецепт «олів'є»

glavcom.ua
Медведєв запропонував саджати українців за салат олів'є
колаж: glavcom.ua

2023 рік у Росії побив рекорд щодо кількості справ про «державну зраду»

Нещодавно Дмитро Медведєв видав черговий пост, у якому пожартував на тему приготування салатів, які в СРСР традиційно вважались символами Нового року.

Можливо й не варто було звертати уваги на його нібито дотепні пропозиції про внесення до Кримінального кодексу України доповнення: «приготування або підготовка до приготування «олів'є» або «оселедця під шубою», а також поширення рецептів цих салатів… карається позбавленням волі на строк 3-7 років або штрафом у розмірі 1 млн грн із вилученням предметів злочину». Спроба пожартувати виглядала б смішною, якби не була страшною.

Чим страшний жарт Медведєва про 15 років за рецепт «олів'є» фото 1

Насправді, 2023 рік у Росії побив рекорд щодо кількості справ про «державну зраду». З початку року до судів РФ, згідно з офіційними даними, надійшло не менше 70 справ про держзраду, – повідомляє правозахисний проєкт «Перший відділ».

«У 37 випадках суди вже ухвалили вироки. Усі вони – обвинувальні. У деяких процесах від моменту надходження справи до суду до винесення вироку пройшов лише місяць», – зазначають юристи проєкту. Минулого року таких вироків було вдвічі менше.

На думку експертів, така вражаюча кількість справ про держзраду – значною мірою результат провокацій з боку ФСБ. «Співробітники спецслужб знайомляться в мережі з незгодними з війною і починають листуватися з ними від нібито українців або росіян, які мають антивоєнні погляди», – описують одну зі схем провокації юристи.

При цьому реальна кількість справ щодо держзради може бути значно вищою, ніж офіційні дані. На думку «Першого відділу», цього року могло бути порушено вже понад 100 справ за цією статтею, і їх кількість зростає. Керівник проєкту Дмитро Заїр-Бек прогнозує, що у 2024 році вироків у справі про держзраду буде як мінімум у два рази більше, ніж попереднього.

Тому жарт Медведєва про рецепт «олів'є», за який можна отримати від 7-15 років, не смішний. Це реальність, в якій вже нині живуть росіяни. І це – один з рецептів сумнозвісної денацифікації, яку приготували для України такі як Медведєв.

 

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Теги: Дмитро Медведєв рецепт росіяни

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Чим страшний жарт Медведєва про 15 років за рецепт «олів'є»
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