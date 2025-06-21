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Російський хокеїст поскаржився на проблему з безхатьками у Лос-Анджелесі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський хокеїст поскаржився на проблему з безхатьками у Лос-Анджелесі
Гавриков є гравцем команди НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс»
фото: Kirby Lee-Imagn Images

Гавриков: Безхатьки скрізь є, але не в такій кількості, як у центрі Лос-Анджелеса

Російський хокеїст Владислав Гавриков, який виступає у США, поскаржився на проблему з безхатьками у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком».

«Безхатьки скрізь є. Але не в такій кількості, наприклад, як у центрі Лос-Анджелеса, бо там прямо жорстко. Там дуже багато безпритульних, багато притулків, так звані шелтери, куди приходять безпритульні за їжею, ночівлею, там велика концентрація. Там можна побачити все, один раз приїжджали повз там з дружиною. Думаю, якщо довше за хвилину стояти на червоному світлофорі, то може не пощастити. Люди ходять, прямо у вікна заглядають. Дивно, небезпечно», – сказав Владислав Гавриков.

Варто зазначити, що хокеїст є гравцем команди НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: НХЛ безхатченки хокей США

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