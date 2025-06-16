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Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня
Володимир та Олена Зеленські на зустрічі президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауе
фото: Офіс президента

Україна та Австрія підписали кілька меморандумів

Зеленський зустрівся з президентом Австрії, Україна повернула тіла загиблих воїнів, Зеленський запропонував кандидатуру нового генпрокурора. «Главком» склав добірку новин 16 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський зустрівся з президентом Австрії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії зустрівся з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауер. Зустріч відбулась у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Поглиблюємо співпрацю наших держав на рівні громад і регіонів та залучаємо австрійський приватний бізнес задля стійкості України», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що підтримка Австрією України розширюється. Мова йде про гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України.

Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня фото 1
Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня фото 2

«Дякуємо Австрії, австрійському народові та особисто федеральному президенту Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей», – додав він.

Прессекретар Зеленського Серній Никифоров повідомив, що сторони підписали:

  • спільне комюніке щодо захисту та повернення з РФ українських дітей;
  • меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;
  • меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва;
  • меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва між Одеською областю та федеральною землею Верхня Австрія;
  • декларацію про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України;
  • політичну декларацію про наміри щодо економічної співпраці.
Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня фото 3

Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей

Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що сьогодні, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів. Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Зеленський відвідав Австрію, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 16 червня фото 4
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.

Зеленський запропонував кандидатуру нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора. Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань», – зазначив він.

Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру

Сьогодні, 16 червня, Ізраїль вдарив по штаб-квартирі іранського державного телебачення (IRIB). Прямий ефір було раптово перервано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Удар стався в той момент, коли ведуча в ефірі критикувала Ізраїль. На оприлюдненому відео видно, як вона залишає студію після вибуху.

США скасували зустріч з Росією щодо нормалізації роботи посольств

Вашингтон скасував заплановану зустріч із Москвою щодо нормалізації діяльності дипломатичних представництв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство закордонних справ Росії.

«На сьогоднішній день чергова зустріч у рамках двосторонніх консультацій щодо усунення «подразників» з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасована за ініціативою американських переговорників», – повідомила предстваниця відомства Марія Захарова.

Захарова сподівається, що «взята ними пауза не буде надто довгою».

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Теги: Володимир Зеленський Австрія обмін США росія Генпрокурор

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