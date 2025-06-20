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Європу можуть сколихнути теракти після американських ударів по Ірану – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Європу можуть сколихнути теракти після американських ударів по Ірану – The Telegraph
Трамп схвалив плани удару США по Ірану , але ще не віддав остаточного наказу
фото: AP (ілюстративне)

Британія та країни ЄС закликають Сполучені Штати до стриманості у питанні Ірану

Лідери європейських країн попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що військове втручання США може спровокувати хвилю терористичних атак по всій Європі. Є побоювання, що Тегеран спробує вдатися до насильства, використовуючи свою мережу довірених осіб для терористичної кампанії в європейських країнах. 

За словами джерела The Telegraph, Британія, Франція, Німеччина і ЄС загалом закликали США до стриманості через можливу загрозу для затриманих іранським режимом громадян західних країн. У лютому в Ірані, наприклад, були заарештовані двоє британців, яких Тегеран звинуватив у «злочинах проти безпеки». За останні роки в країні заарештовано щонайменше 15 людей, пов'язаних із Британією, яких звинуватили у шпигунстві. У квітні ЄС запровадив санкції проти Ірану через захоплення заручників.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Він вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів, оскільки розташований у товщі гори, аби захищатися від авіаударів.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Сполучені Штати не відкидають можливість застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному обʼєкту у Фордо.

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Теги: теракт Європа Іран США

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