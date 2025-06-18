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Програв парі: чоловік зробив гігантське татуювання відеогри на лобі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Хоча сам Донні не був надто засмучений результатом, його дружина виявилася менш радісною
фото: скріншот з відео

«Fortnite на лобі»: 50-річний батько виконав обіцянку після програшу в грі синові

Неймовірна історія з сімейного парі облетіла мережу: 50-річний Донні Манко, батько двох дітей, зробив собі гігантське татуювання з логотипом популярної відеогри Fortnite прямо на лобі. Це стало результатом програного парі зі своїм 23-річним сином Мемфісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ladbible.

Донні та Мемфіс посперечалися, хто з них переможе в грі Fortnite. Ставка була незвичайною – переможений мав нанести логотип гри на голову. На жаль для Донні, удача була не на його боці, і він програв. Вірний своєму слову, чоловік вирушив до тату-салону і попросив майстра зробити малюнок трохи вище брови.

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Допис, поширений Memphis Manco Tattoo (@memphis)

Хоча сам Донні не був надто засмучений результатом, його дружина виявилася менш радісною. У відео, яке стало вірусним, вона емоційно звернулася до чоловіка, запитуючи: «Навіщо ти так вчинив зі своїм чортовим обличчям. Форнайт? Форнайт?!»

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Допис, поширений Memphis Manco Tattoo (@memphis)

Мемфіс, син Донні, пояснив, що такий «дивний» результат парі цілком відповідає функціонуванню їхньої родини.

«У цьому домі ми не робимо нічого наполовину; ми йдемо ва-банк, жодних половинчастих посилань», – заявив він. Мемфіс додав, що «судячи з постійних сліз радості, схоже, що татове полотно на обличчі – це шедевр», а «Fortnite був обраним полем битви в епічній сазі нашої родини про суперництво та завоювання між братами та сестрами».

«Мені подобається перетворювати сімейні змагання на живе мистецтво», – підкреслив син. За його словами, навіть «мама була вражена несподіваним шоу з чорнилом для обличчя; поворот сюжету, який водночас шокував і заінтригував її».

Нагадаємо, 35-річний житель США з Південної Флориди, Тирон Олександр, може бути засуджений до 30 років ув'язнення за шахрайство. Він видавав себе за бортпровідника та іноді за пілота, щоб безкоштовно подорожувати літаками. Чоловік обманював системи бронювання семи американських авіакомпаній з 2018 по 2024 рік, здійснивши понад 120 перельотів.

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Теги: США парі

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