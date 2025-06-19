На фоні погроз Ірану Трамп вирішив зробити неочікуваний «жест» у Білому домі

Президент США Дональд Трамп шокував усіх несподіваною заявою

Після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на crossroadstoday.com.

Поки президент Дональд Трамп зважує найважливіше рішення за весь час свого перебування на посаді – можливість військового вторгення США в Іран – він також завершує особистий проєкт, який розроблявся роками, пишуть журналісти.

«Для мене велика честь оголосити, що я встановлю два прекрасні флагштоки по обидва боки Білого дому – на північній і південній галявинах, – написав Трамп у своєму акаунті в соцмережі Truth Social. – Це подарунок від мене – це те, чого завжди не вистачало цьому чудовому місцю».

«Це чудові флагштоки – високі, що звужуються догори, нержавіючі, з мотузкою всередині і найвищої якості. Сподіваюся, вони з гордістю стоятимуть по обидва боки Білого дому ще довгі роки», – додав Трамп.

Журналісти спитали Трампа, навіщо він встановлює флагштоки. Він відповів, що давно виношував цю ідею. «Вперше, коли ця думка прийшла, ви, хлопці, переслідували мене. Я сказав, що мені потрібно зосередитися. Тоді на мене полювали. А тепер я сам мисливець. Це велика різниця», – сказав президент у дворі Білого дому перед встановленням флагштока.

Зазначимо, що ця заява була зроблена на тлі величезної напруги, коли весь світ гадає, чи вступлять Сполучені Штати Америки у війну проти Ірану на боці Ізраїлю.

Видання The Independent з іронією пише, що для президента флагштоки – це нагальніше питання, ніж військові дії на Близькому Сході.

А от CNN навпаки захищає Трампа і стверджує: те, що він береться за такі масштабні проєкти будівництва Білого дому під час свого другого терміну, після того, як під час першого терміну його постійно критикували за це, – відображає сміливого Трампа, невразливого до критики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію.