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Трамп спрямував війська: у Лос-Анджелесі «насильницьке повстання» через імміграційні рейди

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп спрямував війська: у Лос-Анджелесі «насильницьке повстання» через імміграційні рейди
У Лос-Анджелесі тривають сутички між поліцією та демонстрантами через масштабні імміграційні рейди, які є частиною політики Трампа
фото: скріншот з відео

Лос-Анджелес охоплений масовими заворушеннями через імміграційні рейди Трампа: поліція застосувала сльозогінний газ, можлива мобілізація морської піхоти

Місто Лос-Анджелес  охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Голова Прикордонної служби США Майкл Бенкс підтвердив арешти кількох осіб за напади на федеральних агентів. Міністр оборони США Піт Гегсет попередив про готовність мобілізувати підрозділи морської піхоти з бази Кемп-Пендлтон, які вже перебувають у стані бойової готовності, у разі подальшої ескалації насильства.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому. «Прикордонний цар» Трампа Том Гоман повідомив Fox News, що Національна гвардія буде розгорнута в Лос-Анджелесі вже в суботу.

Старший помічник Білого дому Стівен Міллер, прихильник жорсткої лінії в імміграційних питаннях, назвав протести «насильницьким повстанням». Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що «повстанці з іноземними прапорами атакують співробітників імміграційної служби».

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував дії федеральної влади, назвавши рішення про розгортання Національної гвардії «навмисно провокаційним». Він написав на X (колишній Twitter), що Трамп розгортає Національну гвардію «не тому, що не вистачає правоохоронців, а тому, що вони хочуть видовища», закликавши протестувальників не застосовувати насильство. Ньюсом також назвав погрози міністра оборони розгорнути морських піхотинців проти власних громадян «божевільною поведінкою».

Трамп, своєю чергою, заявив на платформі Truth Social, що якщо Ньюсом та мер Лос-Анджелеса Карен Басс не зможуть впоратися з ситуацією, «тоді федеральний уряд втрутиться та вирішить проблему бунту та мародерства так, як її слід вирішити!!!».

Протести протиставляють Лос-Анджелес, керований демократами з великою латиноамериканською та іноземною діаспорою, республіканському Білому дому Трампа, який зробив боротьбу з імміграцією візитною карткою свого другого терміну.

У суботу федеральні агенти зіткнулися з демонстрантами в Парамаунті, де деякі протестувальники розмахували мексиканськими прапорами. Інша акція протесту в центрі Лос-Анджелеса зібрала близько 60 людей, які скандували гасла, зокрема «ICE геть з Лос-Анджелеса!».

Відеозаписи протесту в Парамаунті демонструють десятки співробітників служби безпеки в зеленій формі та протигазах, які вишикувалися на дорозі, усіяній перекинутими візками для покупок, а повітря наповнюється сльозогінним газом. Поліція Лос-Анджелеса повідомила про затримання кількох осіб, які не розійшлися після попереджень.

Перший раунд протестів розпочався у п'ятницю ввечері після того, як співробітники імміграційної та митної служб провели операції, затримавши щонайменше 44 особи за ймовірні порушення імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що на протестах у п'ятницю було близько «1000 учасників заворушень». Анжеліка Салас, виконавчий директор організації з прав іммігрантів Chirla, висловила занепокоєння, що адвокати не мали доступу до затриманих.

Імміграційні репресії Трампа передбачають депортацію рекордної кількості людей, які незаконно перебувають у країні, та закриття кордону між США та Мексикою. Метою ICE є арешт щонайменше 3000 мігрантів на день. Проте ці дії також торкнулися людей, які легально проживають у країні, та призвели до юридичних проблем.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс засудила імміграційні рейди, заявивши: «Ця тактика сіє терор у наших громадах і порушує основні принципи безпеки в нашому місті. Ми цього не потерпимо».

Нагадаємо, керівники Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) на вихідних дали доручення своїм підлеглим збільшити кількість затримань мігрантів.

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Теги: США протест мігранти Дональд Трамп

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