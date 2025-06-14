Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України

Чи захочуть і встигнуть США надати допомогу, як це було у жовтні 2024 року, – залишається відкритим питанням

Коли Близький схід горить, світ затамовує подих

Нічні обстріли Ізраїлем ядерних та військових об’єктів Ірану можуть стати початком затяжної війни й нової хвилі нестабільності на Близькому Сході.

Паралельна операція Моссаду зі знищення верхівки іранського військового командування та осіб, пов’язаних із ядерною програмою, можливо, частково дезорганізує удари Тегерана у відповідь, але не гарантує повного захисту. Тому Тель-Авів активно готується до відсічі.

Чи захочуть і встигнуть США надати допомогу, як це було у жовтні 2024 року, – залишається відкритим питанням. Поки що офіційний Вашингтон обмежився заявою, що не бере участі в операції проти Ірану, не надав допомоги Тель-Авіву в її підготовці і зосереджений на безпеці власних сил у регіоні.

Враховуючи наявну в Ізраїлі зброю, на думку деяких американських експертів, превентивна атака на іранські ядерні об’єкти навряд чи зможе їх повністю знищити. Тому небезпека відновлення роботи над ядерною зброєю залишається актуальною. Більше того, тепер Тегеран може подвоїти зусилля у цьому напрямі.

Удари по ядерній інфраструктурі держави, яка прагне ядерної зброї і перебуває на порозі її отримання, становлять суттєві ризики, у т.ч. ядерні, не лише для регіону, а й для світу. Не виключені і значні економічні наслідки, зокрема підвищення світових цін на нафту через припинення іранського експорту.

Дестабілізація Близького Сходу може мати негативні наслідки і для України, зокрема:

відвернути увагу міжнародної спільноти, зокрема США, від російсько-української війни;

зменшити обсяги військової допомоги з боку США. Перенаправлення Вашингтоном з України на Близький Схід 20 тис. антишахедних ракет може бути лише першим кроком;

поставити під сумнів готовність союзників передавати системи Patriot Україні на запит США у відповідь на прохання Президента Зеленського;

актуалізувати пропозицію Москви стати посередником у відносинах з Іраном. І Вашингтон може погодитися. Політичною ціною такого посередництва може стати розмиття образу Москви як агресора і воєнного злочинця;

зміцнити російський бюджет за рахунок підвищення цін на нафту, що дасть Кремлю більше ресурсів для продовження війни.

Разом із тим, навіть на тлі конфлікту на Близькому Сході, Європа та інші партнери можуть продовжити і посилити військову підтримку України, щоб утримати стабільність у Європі.