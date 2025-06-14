Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи захочуть і встигнуть США надати допомогу, як це було у жовтні 2024 року, – залишається відкритим питанням
фото: depositphotos.com

Коли Близький схід горить, світ затамовує подих

Нічні обстріли Ізраїлем ядерних та військових об’єктів Ірану можуть стати початком затяжної війни й нової хвилі нестабільності на Близькому Сході.

Паралельна операція Моссаду зі знищення верхівки іранського військового командування та осіб, пов’язаних із ядерною програмою, можливо, частково дезорганізує удари Тегерана у відповідь, але не гарантує повного захисту. Тому Тель-Авів активно готується до відсічі.

Чи захочуть і встигнуть США надати допомогу, як це було у жовтні 2024 року, – залишається відкритим питанням. Поки що офіційний Вашингтон обмежився заявою, що не бере участі в операції проти Ірану, не надав допомоги Тель-Авіву в її підготовці і зосереджений на безпеці власних сил у регіоні.

Враховуючи наявну в Ізраїлі зброю, на думку деяких американських експертів, превентивна атака на іранські ядерні об’єкти навряд чи зможе їх повністю знищити. Тому небезпека відновлення роботи над ядерною зброєю залишається актуальною. Більше того, тепер Тегеран може подвоїти зусилля у цьому напрямі.

Удари по ядерній інфраструктурі держави, яка прагне ядерної зброї і перебуває на порозі її отримання, становлять суттєві ризики, у т.ч. ядерні, не лише для регіону, а й для світу. Не виключені і значні економічні наслідки, зокрема підвищення світових цін на нафту через припинення іранського експорту.

Дестабілізація Близького Сходу може мати негативні наслідки і для України, зокрема:

  • відвернути увагу міжнародної спільноти, зокрема США, від російсько-української війни;
  • зменшити обсяги військової допомоги з боку США. Перенаправлення Вашингтоном з України на Близький Схід 20 тис. антишахедних ракет може бути лише першим кроком;
  • поставити під сумнів готовність союзників передавати системи Patriot Україні на запит США у відповідь на прохання Президента Зеленського;
  • актуалізувати пропозицію Москви стати посередником у відносинах з Іраном. І Вашингтон може погодитися. Політичною ціною такого посередництва може стати розмиття образу Москви як агресора і воєнного злочинця;
  • зміцнити російський бюджет за рахунок підвищення цін на нафту, що дасть Кремлю більше ресурсів для продовження війни.

Разом із тим, навіть на тлі конфлікту на Близькому Сході, Європа та інші партнери можуть продовжити і посилити військову підтримку України, щоб утримати стабільність у Європі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Дональд Трамп Ізраїль Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шанси зберегти Росію Путін вже втратив
Російські політичні «діти понеділка» у Стамбулі. Путін хоче все
2 червня, 09:04
Рубіо прокоментував перемовини Росії та України у Стамбулі
«Готові відігравати конструктивну роль»: Рубіо відреагував на перемовини у Стамбулі
15 травня, 10:36
Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський
Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський
19 травня, 21:51
Олег Дудар: Трамп бачить, що ЗАЕС може приносити великі кошти, і тому він на неї зазіхає
Один з екскерівників ЗАЕС пояснив, чому Трамп хоче контролювати станцію
20 травня, 21:56
Зазначено, що Ердоган став однією з найвпливовіших фігур у регіоні
Журнал Newsweek назвав найвпливовішого лідера світу
21 травня, 02:46
Ворог вночі застосував 364 засоби повітряного нападу
Росія вночі атакувала Україну рекордною кількістю дронів
26 травня, 11:13
Єрмак та Свириденко зустрінуться з командою Трампа
Українська делегація прибула до Вашингтона: Єрмак назвав мету
3 червня, 12:16
Пускова установка для російської ракети «Іскандер»
Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
1 червня, 16:06
Коли в Україну прийшла велика війна, Артем став до лав захисників, боронив схід України від російської навали
«Воїн світла». На війні загинув титулований український спортсмен
Вчора, 15:54

Київський безпековий форум

Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України
Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України
Чи введе Трамп нові санкції проти Путіна?
Чи введе Трамп нові санкції проти Путіна?
Туризм чи політика? Що стоїть за близькосхідним вояжем Трампа
Туризм чи політика? Що стоїть за близькосхідним вояжем Трампа
100 днів Дональда Трампа: хаос замість прориву
100 днів Дональда Трампа: хаос замість прориву
Чому 17-й пакет санкцій завис? Що відбувається за лаштунками ЄС
Чому 17-й пакет санкцій завис? Що відбувається за лаштунками ЄС
Союз без впевненості: «Рамштайн», США і нові загрози для України
Союз без впевненості: «Рамштайн», США і нові загрози для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
35K
Трампу готують «подарунок»: Європа приєднується до акції No Kings
12K
Окупанти прорвалися у Дніпропетровську область? Генштаб зробив заяву
11K
Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів
9576
Сердючка спровокувала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua