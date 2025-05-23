Що буде із працівниками Міністерства освіти, яких звільнив Трамп: рішення суду

Суд зобов'язав Трампа повернути на роботу всіх працівників Міністерства освіти

Окружний суд Массачусетсу зобов'язав Дональда Трампа відновити у повному обсязі роботу Міністерства освіти США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

«Департамент повинен мати можливість виконувати свої функції та зобов'язання, а також інші відповідні законодавчі акти, передбачені Конгресом», – йдеться у рішенні федерального судді Мен Чжуна. Таким чином, адміністрації президента доведеться поновити на посаді понад 1,3 тис. співробітників міністерства.

Дональд Трамп підписав указ щодо початку процедури скасування Міністерства освіти країни 20 березня. У ньому міністру освіти Лінді Макмахон наказується «вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення закриття Міністерства освіти та повернення повноважень у сфері освіти штатам». Вже за кілька днів після підписання відповідного указу профспілки вчителів та правозахисників подали до суду на адміністрацію президента.

Нагадаємо, рішення про ліквідацію міністерства Дональд Трамп ухвалив у рамках програми скорочення державних витрат. Раніше він уже намагався закрити урядові програми та установи, такі як Агентство США з міжнародного розвитку. Це була його перша спроба закрити відомство міністерського рівня.

До слова, федеральний суддя у Каліфорнії заборонив адміністрації Дональда Трампа анулювати правовий статус іноземних студентів у США без індивідуального розгляду справ. На початку року команда Трампа масово анулювала реєстрації іноземців у SEVIS, аргументуючи це боротьбою з тими, хто має кримінальне минуле. Крім того, того ж дня уряд США повідомив Гарвардському університету про відкликання сертифікації Student and Exchange Visitor Program, що означає заборону на прийом іноземних студентів.