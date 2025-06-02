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Китай пригрозив США наслідками через порушення митного перемир'я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай пригрозив США наслідками через порушення митного перемир'я
Трамп стверджував, що кілька тижнів тому економіка Китаю перебувала на межі кризи через високі тарифи
фото: Reuters

Пекін заявив, що США заборонили продавати програмне забезпечення китайським компаніям

Китай заявив, що Сполучені Штати «серйозно порушили» торговельне перемир'я. Пекін пообіцяв захистити свої інтереси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Вашингтон «серйозно підірвав» угоду, досягнуту під час переговорів у Женеві минулого місяця. Тоді обидві країни знизили взаємні мита на імпорт товарів. Речник відомства додав, що дії США також серйозно порушили консенсус, досягнутий під час телефонної розмови в січні між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Дональдом Трампом.

Раніше американський президент заявив, що Китай «повністю порушив угоду з нами». Тим часом торговий представник Джеймісон Грір заявив, що Китай не скасував нетарифні бар'єри, як було погоджено в угоді. Згідно з торговим перемир'ям, досягнутим у травні на зустрічі в Женеві, США знизили мита на товари з Китаю з 145% до 30%. Китайські мита на товари з США знизилися з 125% до 10%.

Пекін заявив, що порушення угоди з боку США включають припинення продажу програмного забезпечення для проєктування комп'ютерних мікросхем китайським компаніям, застереження проти використання мікросхем, виготовлених китайським Huawei, та скасування віз для китайських студентів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування запроваджених ним мит може мати катастрофічні наслідки для американської економіки. За словами політика, якщо суди скасують введені ним торговельні обмеження, це дозволить іноземним урядам тиснути на Сполучені Штати за допомогою власних «антиамериканських тарифів». Трамп наголосив: такий розвиток подій може «утримувати країну в заручниках» і призведе до «економічного розорення Сполучених Штатів Америки».

Також Трамп заявив, що планує підвищити імпортні мита на сталь та алюміній з 25% до 50%. 

Варто зазначити, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». Трамп підписав указ про взаємні мита по всьому світу. Введені президентом США Дональдом Трампом тарифи не спричинили сплеску іноземних інвестицій, які він обіцяв. Натомість змінили ставлення інвесторів.

Згодом стало відомо, що президент США відклав запровадження 50% тарифів на товари з Європейського Союзу до 9 липня, надавши сторонам додатковий час для переговорів. Це рішення було ухвалене після «дуже приємної розмови» з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

До слова, Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні тимчасово відновив дію масштабних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Раніше Суд з міжнародної торгівлі постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли ввів ці мита, і наказав їх негайно заблокувати. Після цього адміністрація Трампа подала апеляційний позов.

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Теги: Китай США тарифи

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