Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України.

Росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу, заявив російський стрибун у висоту Данило Лисенка. Про це повідомляє «Главком».

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017 та дворазовий чемпіон Росії (2017, 2023).

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через російську агресію проти України.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: Себастьян Коу легка атлетика росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт «Скарб» допоможе дітям зацікавитись історією України
Правдива історія для українських школярів. Кілька прямих питань чиновникам Міносвіти Авторська стаття
Сьогодні, 06:00
Декларація саміту БРІКС – з російським присмаком
БРІКС у Ріо: декларація з російським акцентом?
8 липня, 11:01
ТЦК і СП – установа, яка об'єктивно не може розраховувати на репутаційний захист, довіру та підтримку з боку понівеченого війною суспільства
Що стоїть за ударами Росії по ТЦК
7 липня, 11:03
Комплекс «Орєшнік» був вперше застосований у бойових умовах 21 листопада 2024 року
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі
1 липня, 20:56
Екс-кандидат у президенти Чехії Павел Фішер
Голова оборонного комітету Сенату Чехії закликає Захід рішуче відреагувати на порушення прав людини на окупованих територіях
26 червня, 22:07
Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
20 червня, 19:50
Путін виступив із заявами про Україну
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
19 червня, 02:14
Трамп не посилить санкції проти РФ
Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ
18 червня, 02:29
Кульмінація російської ІПСО запланована на останні дні обмінів
ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих
16 червня, 10:46

Новини

На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування
На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8497
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
5775
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину
3186
Хати знищені вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села на Сумщині

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua