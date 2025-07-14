Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics

Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України.

Росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу, заявив російський стрибун у висоту Данило Лисенка. Про це повідомляє «Главком».

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017 та дворазовий чемпіон Росії (2017, 2023).

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через російську агресію проти України.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.