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Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
Путін виступив із заявами про Україну
фото: ТАСС

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, проте, як завжди почав ставити під сумнів юридичну легітимність нашого президента

На пресконференції російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче миру, але вважає ключовим питання, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання. За словами диктатора, вони «мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть у смітник». «Главком» зібрав основні заяви Путіна про Україну.

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, проте, як завжди почав ставити під сумнів юридичну легітимність нашого президента.

Головні заяви російського диктатора:

  • Потрібно не просто врегулювати конфлікт в Україні зараз, а знайти рішення надовго, заявив Путін;
  • Первинним джерелом влади київського режиму є держпереворот, заявив Путін. Нуланд (Вікторія Нуланд – колишній прес-секретар Державного департаменту США) сама зізнавалася, що на державний переворот в Україні було витрачено $5 млрд, стверджує Путін;
  • Путін згоден з Трампом, що якби той був президентом США на попередньому терміні, «спецоперація» не розпочалася б;
  • Путін сумнівається, що Німеччина зможе бути кращим посередником по Україні, ніж США, оскільки «посередник має бути нейтральним». Постачання німецьких ракет Києву не вплине на перебіг конфлікту в Україні, але відносини ФРН із РФ «зовсім зіпсуються», вважає Путін;
  • Так звані ДНР та ЛНР мали право на відокремлення від України і після «прецеденту Косова» не зобов'язані були запитувати думку Києва, заявив Путін;
  • Росія хоче завершення конфлікту в Україні «якнайшвидше» і бажано мирним шляхом, додав Путін;
  • РФ не допустить, щоб в Україні були збройні сили, які в перспективі загрожуватимуть Росії, зазначив Путін;
  • Якщо Україна не домовиться зараз із РФ у Стамбулі, ситуація для них зміниться на гірший бік, «не треба тягнути», пригрозив Путін.

Раніше ми писали, що зустріч Путіна із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів. Російський диктатор повідомив, що переговорники РФ та України готові зустрічатися після 22 червня. Він зазначив, що переговорна група Росії у контакті з українськими візаві.

Теги: диктатор Україна путін росія

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