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Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ
Трамп не посилить санкції проти РФ
фото: The White house/Facebook

Лідери G7 намагалися переконати Трампа посилити санкції, але президент США відмовив, посилаюсь на економічну шкоду для його країни

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати посилення санкцій проти Росії під час вечері з лідерами країн «Великої сімки», що відбулася 16 червня на полях саміту в Канаді. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає «Главком».

За даними видання, американський лідер заявив, що санкційна політика коштує Сполученим Штатам «величезних грошей». Цю позицію Трамп повторив і під час неформальної вечері, вкотре наголошуючи на економічній шкоді для США в разі подальшого посилення тиску на Москву.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки» (G7). Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Інцидент стався під час зустрічі світових лідерів на канадському курорті Кананаскіс, де глави Великої Британії, США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та представники Європейського союзу зібралися для обговорення загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном, а також війни в Україні.

Камери зафіксували момент, коли Мелоні нахилилася, щоб почути, що їй шепоче французький президент.

До слова, напруженість на саміті посилилася після сенсаційної заяви президента США Дональда Трампа про те, що виключення країни-агресорки Росії з групи в 2014 році було «великою помилкою».

Нагадаємо, у результаті президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому. 

Пізніше президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою». 

Теги: санкції Дональд Трамп росія саміт

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