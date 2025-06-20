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Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
фото з відкритих джерел

Російський диктатор вирішив, що Україна планує скинути на РФ «брудну бомбу»

Якщо Україна скине на Росію «брудну бомбу», відповідь РФ буде жорсткою і катастрофічною. Про це він заявив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає «Главком».

«Це була б колосальна помилка… Тому що і в нашій ядерній доктрині, і за логікою здорового глузду ми завжди відповідаємо на загрози дзеркально. Тому наша відповідь буде дуже жорсткою і, найімовірніше, катастрофічною – на жаль, для всієї України. Сподіваюся, до цього ніколи не дійде», – сказав він.

На запитання, чи є якась підтверджена розвідкою інформація з цього приводу, Путін відповів, що виходить із того, що подібні ідеї в Україні нібито можуть з’явитися.

Нагадаємо, також російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ немає на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

Також диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет.

І нібито РФ не прагне капітуляції України.

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Теги: Україна росія війна путін

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