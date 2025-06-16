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ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих
Кульмінація російської ІПСО запланована на останні дні обмінів
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

РФ готує масштабну ІПСО: СЗРУ попереджає про спробу дискредитації України щодо обміну тілами загиблих

Служба зовнішньої розвідки України  повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Росія планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними СЗРУ, рішення про початок цієї кампанії було прийнято особисто російським диктатором Володимиром Путіним. За координацію дій посадовців РФ та оперативне «реагування» медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації президента РФ.

В російськомовному інфопросторі максимально задіяний увесь пул прокремлівських ресурсів: від пропагандистів, таких як Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов, до численних воєнкорів та блогерів. Вони постійно продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як «свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян».

До кампанії також долучились проросійські проксі-ресурси серед європейських інформаційних видань, зокрема угорські Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати викривлене трактування обмінів. Серед таких наративів:

  • «Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих»;
  • «В Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів»;
  • «Родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади».

Кульмінація цієї ІПСО запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних.

Як підкреслили в СЗРУ, таким чином Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за власні злочини. СЗРУ закликає українців та міжнародну спільноту бути пильними та не піддаватися на провокації ворога.

Нагадаємо, вчора, 15 червня, в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Відбулося продовження репатріаційних заходів, які вдалося провести завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі. 

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Теги: росія фейк обмін розвідка

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