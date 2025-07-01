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Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі
Комплекс «Орєшнік» був вперше застосований у бойових умовах 21 листопада 2024 року
фото: скріншот з відео

Лукашенко анонсував розміщення російського ракетного комплексу «Орєшнік» в Білорусі до кінця 2025 року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Про це він заявив на урочистому заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, зазначивши, що відповідної домовленості було досягнуто з російським диктатором Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі у Волгограді. Про це повідомляє «Главком».

Прохання про розміщення цього комплексу Лукашенко озвучив ще у грудні 2024 року. У травні 2025 року держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович повідомив, що майданчики для розміщення комплексів уже визначено. Він підкреслив, що використання «Орєшнік» можливе лише у разі агресії проти Білорусі або Росії.

Комплекс «Орєшнік» був вперше застосований у бойових умовах 21 листопада 2024 року. Вже наступного дня, 22 листопада 2024 року, він був офіційно прийнятий на озброєння у складі Ракетних військ стратегічного призначення Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про звільнення 14 політв’язнів на прохання президента США Дональда Трампа. Як інформує «Главком», про це сказала його речниця Наталія Ейсмонт, яку цитує близький до Лукашенка Telegram-канал «Пул Первого».

За її словами, більшість звільнених – не громадяни Білорусі. Зокрема, серед них є двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

Кілька білорусів зі списку – це, каже Ейсмонт, «особи, засуджені за екстремістську й терористичну діяльність». Таким, зокрема, є Сергій Тихановський. Рішення про його звільнення, мовляв, ухвалили «з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї».

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Теги: Олександр Лукашенко ядерна зброя ракета росія війна

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