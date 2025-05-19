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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Путін не втомився від війни – він без неї не виживе

glavcom.ua
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Путін не хоче закінчувати війну
фото: AP

Російський диктатор може вийти з війни тільки за однієї умови

Про готовність Путіна закінчити війну і «посередника» Трампа.

Володимир Путін може вийти з війни тільки за однієї умови: якщо ризики її продовження будуть вищими за ризики завершення. Ризики для нього особисто, його влади і життя. Просто тому, що наразі стан повномасштабної війни – це буквально єдина причина для існування його режиму, єдине його джерело легітимності.

Як тільки війна в Україні закінчується – йому треба або починати нову, або пропонувати і оточенню, і населенню якийсь новий «проєкт», який пояснить це усе. Пояснить не з точки зору демократичної легітимності, а з точки зору логіки існування диктатур. Для диктатур найкраще джерело легітимності – це «зовнішня загроза» або підступні «внутрішні вороги».

Звісно, є ще диктатури розвитку, але така модель Росії за Путіна вже не світить. Вихід з війни це демобілізація того непотребу, який понабирали у російську армію, це конверсія, це необхідність пояснити чи вартували жертви зусиль (не населенню, а опорам режиму). Це необхідність шукати трильйонні інвестиції у нормалізацію життя і економіки.

Тому війна для режиму Путіна це своєрідний гомеостаз хронічного алкоголіка. Організм поступово слабшає і помирає – економічно, демографічно, військово, з точки зору деградації механізмів управління. Але різко кинути пити не можна, бо може стати гірше. Або мозок (сам Путін і його ядро) так думають.

Тож існує два сценарії, з якими Росія вийде з війни і не перенесе її, скажімо, у країни Балтії:

  1. Режим Путіна виснажується і не встигає вистрибнути з війни до свого очевидного економічного, військового, політичного краху. Тоді і перемовини будуть лише про капітуляцію РФ.
  2. Режим Путіна перебуває на межі і встигає вистрибнути з війни до очевидного економічного, військового, політичного краху. Тобто йде на реалістичні перемовини, але встигає зафіксувати певні «результати». До остаточного колапсу, звісно.

Щоб це сталося швидше – потрібен додатковий тиск. В економіці і за допомоги постачань зброї Україні. А Путін на фоні цього просто розраховує пересидіти Україну, Європу, Захід. Довгостроково це все одно його не рятує від наслідків того, що він зробив з Росією, але логіка «сьогодні помреш ти, а завтра я» – його улюблена.

Тому оце трампівське «Путін втомився від війни» базується або на глибокому нерозумінні того, чому Путін буде тягнути війну скільки може, або на унікальному знанні, що Путін вже у відчаї і шукає миру, або на тому, що Віткофф згодував Трампу друге. Я ставлю на перше.

Те, що Путін не хоче закінчувати війну і не буде це робити швидко без додаткового тиску до Трампа намагаються донести Україна, Франція, Німеччина, Британія, адекватні американці. Поки, як бачимо, Донні заперечує реальність або просто не спроможний її зрозуміти. І нам треба і надалі намагатися примусити його зустрітися з нею.

Бо оцей перемовний трек, який він сам ініціював, не може закінчитися ніяким миром, якщо Путін спроможний продовжувати воювати. А він поки спроможний. Американський президент може скоротити терміни цієї спроможності і вберегти тисячі життів, про які він на словах думає. Але поки він демонструє себе дуже слабким і дурним. Найтупішим президентом в історії своєї країни.

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Джерело
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Теги: росія війна путін путінський режим Україна

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