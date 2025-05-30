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Яку частку потреб армії у зброї може забезпечити Україна: відповідь Сибіги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Яку частку потреб армії у зброї може забезпечити Україна: відповідь Сибіги
фото: скриншот з відео

«Деякі держави з великим потенціалом не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо за місяць»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна масштабувала виробництво зброї і сьогодні може закривати близько 40% потреб Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію.

«Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми повинні і далі розвивати нашу оборонну галузь. Вже маємо значні здобутки у цій сфері і за деякими напрямками стали лідерами у світі, зокрема у дронових технологіях. Ми наростили наше виробництво на порядки – за деякими показниками навіть у 35 разів. Масштабували виробництво військового обладнання, зброї для наших оборонних потреб. Зараз завдяки нашій оборонній індустрії ми можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії», – сказав Сибіга.

За словами міністра, український оборонно-промисловий комплекс продукує і артилерійські снаряди натівського калібру, і артилерійські системи у значних кількостях: «Деякі держави з великим потенціалом не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо за місяць».

Водночас міністр акцентував, що Україна потребує додаткових інвестицій і додаткової підтримки щодо виробництва в Україні певних видів озброєнь.

Нагадаємо, постачання озброєння для української армії не припиняється, однак безкоштовної допомоги стає менше, і дедалі частіше Україна змушена закуповувати зброю власним коштом. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Також Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. Йдеться про безпілотники та далекобійне озброєння.

Теги: Андрій Сибіга озброєння війна

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