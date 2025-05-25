Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild

Путін ніколи не мав наміру йти на припинення війни

Росія прагне просунутися на північному сході України, аби створити нові виклики для дипломатичних переговорів

У червні Росія може розпочати новий масштабний наступ на територію України. Під потенційною загрозою опинилися три області – Харківська, Сумська та Дніпропетровська. Про це в коментарю виданню Bild розповів військовий аналітик Ніко Ланге.

Ланге зазначив, що Кремль заздалегідь готував наступальну операцію, яка розгортається саме зараз – попри будь-які розмови про мир, зокрема й за участю Дональда Трампа.

На думку Ланге, Володимир Путін ніколи не мав наміру йти на припинення війни. Навпаки, Москва прагне просунутися на північному сході України, аби створити нові виклики для дипломатичних переговорів, розширюючи свій вплив за межі чотирьох формально анексованих регіонів.

Експерт також зауважив, що армія РФ суттєво вдосконалила свої можливості у війні дронів. Російські сили почали масове виробництво безпілотників і вже активно використовують їх у боях.

«Росіяни переймають тактику ЗСУ і досягають помітного ефекту. За допомогою тисяч нових дронів і потужних засобів радіоелектронної боротьби вони щодня завдають ударів по українських лініях постачання, виводячи з ладу десятки одиниць логістики», – підсумував Ланге.

Раніше ми писали, що президент РФ Владімір Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля.