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Відомого американського бізнесмена заарештовано в Сенаті за протест проти війни в Газі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відомого американського бізнесмена заарештовано в Сенаті за протест проти війни в Газі
Бен Коен виступ проти війни у Газі
фото: reuters

Бен Коен заявив, що «Конгрес вбиває бідних дітей у Газі»

Бен Коен, співзасновник компанії з виробництва морозива Ben & Jerry's, був заарештований під час протесту проти блокади Гази під час слухань у Сенаті США. Йому висунули звинувачення у «скупченні та перешкоджанні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Роберт Кеннеді-молодший виступав на слуханнях у комітеті з питань охорони здоров'я, освіти, праці та пенсій. Група активістів вилаяла міністра охорони здоров'я за його антивакцинаторську позицію. Тоді Коен встав і висловив протест у Газі. На відеозаписах, записаних на слуханнях і опублікованих у соціальних мережах, видно, як його витягують із зали комітету, надягають наручники та відводять.

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Коли Коена вивели, жінка запитала, чому його заарештували. Він відповідає: «Конгрес вбиває бідних дітей у Газі, купуючи бомби, і платить за це, виганяючи дітей з Medicaid у США. Конгрес і сенатори повинні послабити облогу, вони повинні впустити продовольство в Газу. Вони повинні давати їжу голодуючим дітям».

Наразі Газа перебуває на 11-му тижні повної блокади з боку Ізраїлю, яка перешкоджає постачанню предметів першої потреби, включаючи продовольство, паливо та медикаменти. Багато людей виживають за рахунок обмежених поставок консервованого горошку або сушеної квасолі. Цього тижня експерти з продовольчої безпеки оприлюднили доповідь, яка попередила, що Газа перебуває під «критичним ризиком голоду».

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати ведуть переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.

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Теги: США війна сектор Гази

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