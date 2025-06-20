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Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
У 1990-ті роки Кремльов перебував в оперативній розробці як учасник так званого «серпухівського ОЗУ»

Кремльов: Там, де немає Росії, фактично немає справжнього спорту

Російський олігарх та очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов вважає, що РФ не варто взаємодіяти із керівництвом МОК. Про це повідомляє «Главком».

«Керівництво МОК давно настав час просто послати куди подалі і робити свою справу. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Томас Бах давно втратили довіру. Замість бути миротворцями вони використовують спорт як політичний інструмент, що руйнує саму суть змагань. Там, де немає Росії, фактично немає справжнього спорту. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном показує, що подвійні стандарти – реальність. Бах та його команда ігнорують проблеми, і їх варто виключити із міжнародних спортивних асоціацій. Де немає Росії, там немає і миру», – сказав Кремльов.

Нагадаємо, що МОК виключив зі свого складу IBA. Причиною для цього стали звинувачення у фінансових, суддівських та етичних проблемах. Варто зазначити, що IBA дозволяє російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки та гімну РФ.

Варто зазначити, що керівник IBA Умар Кремльов, який є прихильником Володимира Путіна, перебуває під санкціями України як «громадський діяч, «лідер громадських думок», який публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію Росії проти України, тимчасову окупацію території України».

В мережі також є цікаве розслідування, у якому йдеться, що повне ім'я президента IBA – Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Згодом він взяв прізвище своєї дружини і став Кремльовим. Його двічі заарештовували із різницею два роки. Перший раз за здирство, другий – за побої. У 1990-ті роки він перебував в оперативній розробці як учасник так званого «серпухівського ОЗУ».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Умар Кремльов МОК бокс

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