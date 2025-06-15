У Німеччині невідомий зарізав непереможного чеченського боксера

Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році

Боксер помер у лікарні, не приходячи до тями

Непереможений німецький боксер чеченського походження Абу Юсупов загинув у Берліні від ножового поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun

39-річного спортсмена зарізали на вокзалі Гезундбруннен у столиці Німеччини. Невідомі вступили в конфлікт із росіянином, після чого його вдарили його ножем у шию.

Інцидент стався у вівторок, 10 червня. Поліція надала першу допомогу Юсупову. У лікарні боксер помер, не приходячи до тями. У спортсмена залишилися дружина та троє дітей. Зловмисника, який убив Юсупова, наразі розшукує поліція.

«Непереможений чеченський боксер Абу Юсупов отримав смертельне ножове поранення у Берліні. Історія затятості Абу, його любові до боксу назавжди залишиться у нашому виді спорту. Вся сім'я WBC та її президент Маурісіо Сулейман висловлюють наші глибокі співчуття сім'ї та друзям Абу в цей скрутний час», – відреагували на загибель спортсмена у Всесвітній боксерській раді.

Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році. На рахунку боксера десять поєдинків, дев'ять із яких він виграв. Ще один бій завершився внічию.

У своєму останньому поєдинку у січні 2024 року Юсупов переміг грузинського боксера Георгія Канделакі рішенням суддів.

Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомили, що двоє відомих іранських спортсменів загинули внаслідок ракетних ударів по країні у п'ятницю, 13 червня.

Спортсмен збірної Ірану з паделу Парса Мансур отримав смертельне поранення, коли повертався із тренування. Незабаром після цього він помер. Федерація тенісу Ірану висловила глибокі співчуття рідним та близьким атлета.

Також повідомляється про загибель велосипедистки Наджме Шамс, яка перебувала у Тегерані під час обстрілу.