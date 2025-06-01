Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях

Маккаллуму дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер

Завдяки своїм жорстким ударам по корпусу Маккаллум отримав прізвисько «Викрадач тіл» (Bodysnatcher)

Легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jamaica Observer.

Зазначається, що Маккаллуму дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Маккаллум – чемпіон світу в 1-й середній (WBA, 1984-1987 роки), середній (WBA, 1989-1991 роки) напівважкій (WBC, 1994-1995 роки) вагових категоріях.

Він завершив свою професійну боксерську кар'єру з послужним списком із 55 боїв, у яких він здобув 49 перемог (36 з них нокаутом), зазнав 5 поразок за 1 нічиєї.

Завдяки своїм жорстким ударам по корпусу отримав прізвисько «Викрадач тіл» (Bodysnatcher).

У 2003 році Маккаллум був введений до Міжнародної зали боксерської слави. У 2011 році журнал The Ring помістив його на восьме місце у списку «Кращих чемпіонів у середній вазі за останні 50 років».

Нагадаємо, на 68-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста «Динамо» Олександра Бережного.

Олександр Миколайович народився в Суходольську Ворошиловградської (нинішня Луганська) області. Починав займатися футболом у ДЮСШ м. Краснодон, а також у ворошиловградській «Зорі». У 1976 році був зарахований до київського «Динамо», у складі якого відіграв чотири сезони.

Разом із «біло-синіми» став чемпіоном СРСР в 1977 році та завоював Кубок СРСР у 1978-му. Також двічі потрапляв до списку 33-х найкращих футболістів сезону під №1 (1978) та №3 (1977).

Також Бережний зіграв 14 матчів за збірну СРСР. У складі молодіжної збірної СРСР він став чемпіоном Європи у 1976 році.

Після завершення ігрової кар'єри Олександр Миколайович мешкав у Києві разом із дружиною Людмилою Володимирівною, останнім часом працював дитячим тренером у столичній ДЮСШ «Зірка».

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.