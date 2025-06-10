Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах

На змаганнях під егідою World Boxing наші спортсмени здобули 12 медалей

Українці вибороли чотири золоті нагороди на міжнародному турнірі Eindhoven Box Cup 2025

Збірна України з боксу U23 посіла друге загальнокомандне місце на міжнародному турнірі Eindhoven Box Cup 2025 у Нідерландах. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях під егідою World Boxing наші спортсмени здобули 12 медалей і посіли друге місце у медальному заліку, поступившись лише збірній Казахстану.

Нагороди українців:

«Золото»: Максим Зименко (до 55 кг); Артур Кузьменко (до 65 кг); Джамал Кулієв (до 75 кг); Марина Шевченко (до 70 кг).

«Срібло»: Олександр Васько (до 60 кг); Марк Ломакін (до 70 кг); Артур Касьянов (до 80 кг); Вікторія Щербина (понад 80 кг); Микола Лактіонов (до 85 кг).

«Бронза»: Расул Гулієв (до 60 кг); Софія Турбініна (до 48 кг); Вікторія Чередниченко (до 65 кг).

Нагадаємо, українські армреслери – серед переможців та призерів чемпіонату Європи, що завершився у місті Клуж-Напока (Румунія).

Наша доросла збірна посіла третє командне місце, здобувши 9 медалей:

«Золото»: Руслана Симоненко (ліва рука).

«Срібло»: Ліна Деменко (права рука).

«Бронза»: Андрій Дендеберя (ліва рука); Ліна Деменко (ліва рука); Олег Жох (ліва рука); Артем Попов (ліва рука); Олег Михайленко (ліва рука); Руслана Симоненко (права рука); Лілія Занько (права рука).

У вікових категорія молодь та юніори українські спортсмени вибороли 56 нагород (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових).

У загальнокомандному заліку українці також стали третіми.