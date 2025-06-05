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Ломаченко оголосив про завершення кар'єри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ломаченко оголосив про завершення кар'єри

Василь Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024 року

Чемпіон світу з боксу за весріями IBF та IBO у легкій вазі 37-річний боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

«В житті будь-якого спортсмена буває момент, коли він вішає рукавиці на цвях. В нашій історії цей день настав. В першу чергу хотів би подякувати Господу нашому Ісусу Христу, за все, що він для нас зробив. І вів маленького марнославного хлопця своїм шляхом, котрий показав, що визнання, історія, легендарність – це не сам сенс буття. Вдячний за всі перемоги, невдачі на ринзі і в житті», – сказав Ломаченко.

Він також подякував своєму батьку та тренеру Анатолію Ломаченку.

Василь Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024 року. Тоді він переміг Джорджа Камбососа.

Протягом кар'єри Ломаченко також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016 роки), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018 роки) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020 роки), WBO (2018-2020  роки). Також боксер є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008 та 2012 роки).

Нещодавно Ломаченко  опублікував спільну світлину зі скандальним митрополитом Московської церкви Лонгином.

Ломаченко у підписі до фото процитував біблійний уривок.

«Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім», – написав боксер російською мовою.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, під час літургій Лонгин зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською» – такі слова можуть розпалювати ворожнечу і знецінювати почуття вірян. Аби підтвердити чи спростувати розпалювання релігійної ворожнечі, проводили лінгвістичну експертизу.

Також згідно з інформацією джерел «Главкома», у минулому році Лонгин потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння.

Він і кілька інших священнослужителів Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ МП відзначали день святого Пантелеймона.

Після святкування Лонгин сів за кермо Лексуса, який належить керівнику клініки Св. Луки при Банченському монастирі, священнику Тодору Мігаєсі. Однак через 25 км п’яний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги біля залізничного переїзду в селі Струмок.

Внаслідок аварії автомобіль отримав значні пошкодження, пасажири отримали травми, а Лонгин опинився в реанімації. 

Джерела зазначають: священники, які їхали в іншому автомобілі, зателефонували очільнику Дністровського району Василю Козаку. А вже він начебто наказав начальнику Сокирянського відділу поліції Сергію Лунзі приховати інформацію про ДТП та причетних осіб. Також фігуранти цієї історії намагалися сховати Лексус, але не встигли це зробити.

Зазначимо, митрополит УПЦ МП Лонгин відкрито підтримував проросійські партії, наприклад, Опозиційний блок. Прихильники Москви часто відвідували «володіння» Лонгина для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Лонгин також відомий приятельськими відносинами с представниками режиму Віктора Януковича і знімком, де цілується з президентом-утікачем.

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгин став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, митрополит перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США.

Теги: спорт бокс Василь Ломаченко

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