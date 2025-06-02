46-річний Пак'яо пояснив, чому вирішив повернутися на ринг

Останній бій як професійний боксер Пак'яо провів у серпні 2021 року

Пак'яо: Я завжди дивую вболівальників

46-річний легендарний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо пояснив, чому вирішив повернутися на ринг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал PBC

Менні Пак'яо 19 липня проведе бій проти володаря титулу чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі американця Маріо Барріоса.

«Ми можемо дати класний бій та розважити фанатів. Маріо – класний боєць, і він чемпіон. На що вам чекати від Пакмена? Ви мене знаєте, я завжди дивую вболівальників, уже робив це раніше», – сказав Пак'яо.

Останній бій як професійний боксер Пак'яо провів у серпні 2021 року. Тоді він зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від кубинця Йорденіса Угаса. Усього за свою кар'єру Пакьяо провів 72 поєдинки і здобув перемоги у 62 з них (39 – достроково) при восьми поразках та двох нічиїх.

Нагадаємо, збірна України з боксу здобула 7 медалей на Кубку Короля у Таїланді.

Кубок Короля – престижний міжнародний турнір, що проходив під егідою World Boxing.

Нагороди нашій збірній принесли: