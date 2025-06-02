46-річний Пак'яо пояснив, чому вирішив повернутися на ринг
Пак'яо: Я завжди дивую вболівальників
46-річний легендарний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо пояснив, чому вирішив повернутися на ринг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал PBC
Менні Пак'яо 19 липня проведе бій проти володаря титулу чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі американця Маріо Барріоса.
«Ми можемо дати класний бій та розважити фанатів. Маріо – класний боєць, і він чемпіон. На що вам чекати від Пакмена? Ви мене знаєте, я завжди дивую вболівальників, уже робив це раніше», – сказав Пак'яо.
Останній бій як професійний боксер Пак'яо провів у серпні 2021 року. Тоді він зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від кубинця Йорденіса Угаса. Усього за свою кар'єру Пакьяо провів 72 поєдинки і здобув перемоги у 62 з них (39 – достроково) при восьми поразках та двох нічиїх.
Нагадаємо, збірна України з боксу здобула 7 медалей на Кубку Короля у Таїланді.
Кубок Короля – престижний міжнародний турнір, що проходив під егідою World Boxing.
Нагороди нашій збірній принесли:
- «Золото»: Андрій Халецький (понад 90 кг).
- «Бронза»: Ольга Шалімова (до 48 кг); Ярослава Маринчук (до 50 кг); Юлія Філіпова (до 65 кг); Каріне Айрапетян (до 75 кг); Раїса Піскун (до 80 кг); Поліна Черненко (понад 80 кг).
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