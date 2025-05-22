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Титулована 25-річна спортсменка померла від раку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Титулована 25-річна спортсменка померла від раку
Джорджія О’Коннор виступала у середній вазі
фото: Ring

У жовтні 2024 року у Джорджії О’Коннор діагностували рак

Дворазовий призер юнацьких чемпіонатів світу з боксу 25-річна британка Джорджія О’Коннор померла від онкологічного захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

У жовтні 2024 року у Джорджії діагностували рак.

Цього місяця О’Коннор вийшла заміж за свого партнера Адріано Кардиналі. 

О'Коннор виступала у середній вазі. Вона здобула бронзу (2018 рік) та срібло (2017 рік) юнацьких чемпіонатів світу. Також дівчина на професійному рингу здобула три перемоги у трьох поєдинках.

Нагадаємо, на 88-му році життя помер видатний італійський боксер та олімпійський чемпіон Ніно Бенвенуті.

Бенвенуті став справжньою зіркою аматорського боксу у 1950–1960-х роках. Він двічі здобував титул чемпіона Європи (у 1957 та 1959 роках), а на Олімпійських іграх 1960 року в Римі виборов золоту медаль у ваговій категорії до 67 кг.

У січні 1961 року Ніно перейшов до професійного боксу. За перші п’ять років на профі-рингу він здобув вражаючу серію з 65 перемог поспіль.

У подальшій кар’єрі Бенвенуті став чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та авторитетного журналу The Ring. Загалом на його рахунку у професійному боксі 82 перемоги (35 з них – нокаутом), 7 поразок і 1 нічия.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Теги: рак онкологія бокс

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