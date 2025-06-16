МОК прокоментував участь білорусів у міжнародних турнірах під державною символікою

Представники країни-агресора Білорусі були допущені до змагань під державним прапором та з гімном країни з 1 червня

Міжнародний олімпійський комітет відповів на запит «Главкому» щодо допуску Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) білоруських спортсменів до участі у змаганнях під державною символікою.

Представники країни-агресора Білорусі були допущені до змагань під державним прапором та з гімном країни з 1 червня. Таке рішення IJF порушує рекомендації МОК щодо нейтральності російських та білоруських спортсменів.

«Главком» звернувся до МОК, поцікавившись:

Чи поінформований МОК про цю ситуацію?

Чи може МОК підтвердити, що він вважає дії Міжнародної федерації дзюдо порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами?

У відповідь надійшов лист від пресслужби МОК. У ньому фактично були проігноровані обидва поставлені запитання.

«Кожна Міжнародна федерація є єдиним органом, що проводить свої міжнародні змагання поза Олімпійськими іграми. Тому ми люб'язно рекомендуємо вам звернутися до Міжнародної федерації дзюдо (IJF)» , – йшлося у відповіді.

Нагадаємо, збірна України бойкотує чемпіонат світу-2025 з дзюдо.

Рішення про бойкот Федерація дзюдо України (ФДУ) ухвалила після того, як Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Федерація дзюдо України у своїй заяві щодо бойкоту посилається на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє українцям змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Україна вже вдруге бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо: у 2023 році наша збірна не брала участь у світовій першості через допуск Росії та Білорусі до змагань в нейтральному статусі.

Чемпіонат світу 2025 року з дзюдо відбувається 13-20 червня в Будапешті (Угорщина).

Варто зазначити, що IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.