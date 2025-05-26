Російський олімпійський чемпіон принизив значення прапора РФ

Легкво: Має сенс виступати під будь-яким прапором. Чи то нейтральний, наш, загальний – аби поїхати

Олімпійських чемпіон з лижних перегонів росіянин Олександр Легков заявив, що російські спортсмени мають використати будь-який шанс заради виступу на міжнародних турнірах, і не важливо при цьому, який прапор стоятиме навпроти їхнього прізвища у протоколі. Про це повідомляє «Главком».

За словами Легкова, найважливішим є сам факт виступу на міжнародній арені.

«Має сенс виступати під будь-яким прапором. Чи то нейтральний, наш, загальний – аби поїхати. Головне – виступати», – заявив Легков у інтерв'ю російським пропагандистам.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.