Був командиром взводу. ЗСУ знищили дзюдоїста з Криму

Окупант Сальников мав розряд «кандидат у майстри спорту»

Захисники України ліквідували зрадника з Криму – дзюдоїста Володимира Сальникова. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Сальников народився 28 травня 1974 року в селі Овочеве Джанкойського району (Крим). З дитинства мешкав у Судаку. Займався дзюдо, здобув розряд «кандидат у майстри спорту».

Офіцерську освіту здобув у Вищому військово-морському училищі імені Попова в Санкт-Петербурзі.

У травні 2023 року Сальников пішов добровольцем воювати проти України. Восени 2023 року отримав поранення, але, відновившись, продовжив службу. У березні 2024 року Сальников був призначений командиром 1-го взводу 3-ї штурмової роти 1-го батальйону 26-го полку 70-го армійського корпусу угруповання військ «Дніпро».

20 квітня 2025 року захисники України ліквідували старшого лейтенанта Володимира Сальникова.

Прощання з окупантом відбудеться 10 травня у Судаку.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.