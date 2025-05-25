Розвідка пояснила, чому серед звільнених полонених не було бійців «Азова»

Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000»

Денис Прокопенко обурився відсутності бійців бригади в обміні, заявивши, що «це схоже на знущання»

У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати. Як інформує «Главком», про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі NV.

«Україна працює у дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон – це один із пріоритетних напрямків із повернення. І результати цієї роботи вже є», – зауважив він.

Щодо обміну 23–25 травня Юсов пояснив, що був формат, коли саме Росія передала списки тих, кого готова віддати. Так зробила й Україна.

Перед цим командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко обурився відсутності бійців бригади в обміні, заявивши, що «це схоже на знущання».

Він не вірить, що єдина причина відсутності «азовців» у більшості обмінів – це небажання росіян віддавати їх. Тож Прокопенко запропонував змінити тактику й, зокрема, обмінювати військових бригади на когось, «хто важить для них (росіян, – ред.) більше, ніж омський контрактник».

Нагадаємо, 25 травня завершився третій етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», у результаті якого додому повернулися 303 українські захисники. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед них є 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 героїчних захисники «Азовсталі»,

Як відомо, Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – підкреслив глава держави.