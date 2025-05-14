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Російський тренер влаштував істерику через недопуск ковзанярів з РФ до Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський тренер влаштував істерику через недопуск ковзанярів з РФ до Олімпіади
Вихованка Лаленкова Качанова пропустить Олімпіаду

Лаленков заявив, що до росіян поставилися, як до «повних нікчем»

Тренер 15-разової чемпіонки Росії, дворазового призера чемпіонату світу та чемпіонки Європи Дарії Качанової Євген Лаленков істерично відреагував на рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) щодо заявок російських спортсменів на участь у відборі на Олімпійські ігри-2026. Про це повідомляє «Главком».

ISU допустив лише 18 ковзанярів і шорт-трекістів з РФ. Качанова та інші лідери збірної Росії до цього списку не увійшли.

Лаленков назвав рішення ISU «принизливим».

«Не скажу, що очікуване рішення, я сприйняв його важко. І не через себе – моя тренерська кар'єра доволі тривала, а ось за Дашу як за спортсмена мені дуже прикро. Я, як і Даша, вірю в те, що ситуація може змінитися у зв'язку з подіями, що відбуваються у світі. І, можливо, це вплине рішення ISU. Дивлюся на ситуацію з оптимізмом, але припускаю, яким може бути результат подій», – заявив Лаленков.

Він також істерично заявив, що до росіян поставилися, як до «повних нікчем».

«Я так розумію, що майже всі, хто мав серйозний міжнародний досвід, повз. Залишилися лише ті, хто брав участь у першості світу з юніорів. Залишають спортсменів із мінімальним досвідом. Це не те, що боляче бачити, це якесь знущання, приниження. Наче ми повні нікчеми, а вони всі такі великі. Мені украй неприємно все це. П'єр де Кубертен сказав, що олімпійський рух має бути вільним від політики, а тут ми все змішали, і ось як тепер це виглядає. Неприємно, гидко», – розповів Лаленков.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

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Теги: росія Олімпіада ковзанярський спорт

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