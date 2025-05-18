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Генштаб розповів, що відбувається на Курському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Генштаб розповів, що відбувається на Курському напрямку
Штурмові підрозділи Сил оборони продовжують активні дії на прикордонні Курщини
фото з відкритих джерел

Сили оборони прагнуть зберегти буферну зону в прикордонних із Росією районах

Українські підрозділи продовжують перебувати в Курській області РФ та виконувати там завдання, щоб зберегти буферну зону в прикордонних із Росією районах і запобігти новому наступу на Сумському та Харківському напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Там зауважили, що Курська операція триває вже понад 9 місяців, і «її ключові завдання були успішно виконані».

Генштаб каже, що з урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують активні дії на прикордонні Курщини. «Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення», – ідеться в повідомленні.

Нині Росія продовжує штурмові дії, щоб витіснити українські сили з Курщини та сформувати «зони безпеки» в прикордонних районах Сумщини. Для цього окупанти перекидають резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

Раніше Служба безпеки України затримала водія штурмового полку ЗСУ на Курському напрямку, який наводив російські удари по позиціях свого підрозділу.

Також у Курській області РФ згорів будинок голови Глушківського району Павла Золотарьова. У ньому мешкали офіцери російської армії. Причиною займання, попередньо, стало влучання дрона.

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Теги: росія окупанти Генштаб будинок Курщина

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