Країни Балтії обмежили виплати для російських пенсіонерів

Російські пенсіонери, які проживають у країнах Балтії, вже кілька місяців не отримують виплати з Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ. Причиною стали блокування міжнародних переказів із боку західних фінансових структур. Журналісти бідкаються, що пенсіонери країни-агресорки нібито залишилися «без засобів для існування». Наразі вони змушені звертатися за допомогою до благодійних організацій.

За словами представниці МЗС РФ Марії Захарової, відповідальність за ситуацію, що склалася, «несуть західні фінансові інститути». Зокрема, шведський Swedbank, який відмовився проводити платежі від російських банків, пославшись на санкції.

«Провина повністю лежить на західних фінансових інститутах, зокрема, Swedbank, який відмовляється приймати платежі від російських кредитно-фінансових установ, які підпали під незаконні санкції», – наголосила Захарова.

У країнах Балтії зараз живе близько 20 тис. отримувачів російських пенсій, як військових, так і цивільних. З кінця 2024 року виплати почали приходити із затримками, а потім зовсім припинилися – у Латвії пенсіонери не отримують гроші досі. У першому кварталі цього року Росія спробувала здійснити переказ двічі, проте обидві спроби було відхилено банками.

Особливо важка ситуація склалася у місті Даугавпілсі. Там, за словами журналістів, «пенсіонерів доведено до відчаю». Як зазначили у посольстві РФ у Латвії, затримки нібито відбуваються не з вини російської сторони, а через європейські санкційні обмеження, які «заважають проводити стабільні транзакції».

Нагадаємо, радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами прокоментувала пенсію в РФ. Одіозна російська депутатка і олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію».