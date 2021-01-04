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    Російські біатлоністи масово відмовилися виступати на змаганнях після прибуття допінг-офіцерів

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    Російські спортсмени знову взялися за старе? - Російські біатлоністи масово відмовилися виступати на змаганнях після прибуття допінг-офіцерів
    Російські спортсмени знову взялися за старе?

    Членство Союзу біатлоністів Росії в міжнародній федерації на даний час призупинено через допінговий скандал

    Біатлоністи масово відмовилися від участі у всеросійських змаганнях «Іжевська гвинтівка». 

    Зокрема, з турніру знялися 33 юніора, що представляють Ханти-Мансійський автономний округ і Тюменську область. Це сталося після прибуття на змагання офіцерів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

    Президент Союзу біатлоністів Росії Віктор Майгур в коментарі ТАСС заявив, що інцидент не залишився без уваги організації.

    «У будь-якому випадку зняття зі змагань не звільняє спортсмена від контролю з боку антидопінгових служб», – підкреслив він.

    Варто зазначити, що членство Союзу біатлоністів Росії в міжнародній федерації на даний час призупинено через допінговий скандал. При цьому, росіяни продовжать виступати на міжнародних змаганнях під російським прапором.

    Теги: Росія допінг біатлон РУСАДА
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