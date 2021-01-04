Російські біатлоністи масово відмовилися виступати на змаганнях після прибуття допінг-офіцерів

Російські спортсмени знову взялися за старе?

Членство Союзу біатлоністів Росії в міжнародній федерації на даний час призупинено через допінговий скандал

Біатлоністи масово відмовилися від участі у всеросійських змаганнях «Іжевська гвинтівка».

Зокрема, з турніру знялися 33 юніора, що представляють Ханти-Мансійський автономний округ і Тюменську область. Це сталося після прибуття на змагання офіцерів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Президент Союзу біатлоністів Росії Віктор Майгур в коментарі ТАСС заявив, що інцидент не залишився без уваги організації.

«У будь-якому випадку зняття зі змагань не звільняє спортсмена від контролю з боку антидопінгових служб», – підкреслив він.

Варто зазначити, що членство Союзу біатлоністів Росії в міжнародній федерації на даний час призупинено через допінговий скандал. При цьому, росіяни продовжать виступати на міжнародних змаганнях під російським прапором.