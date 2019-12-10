Російським коментаторам забороняють згадувати про протести фанатів



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Порожня трибуна стадіону в Санкт-Петербурзі Твіттер

Футбольні вболівальники протестують проти свавілля каральних органів

Російським футбольним коментаторам, зокрема з каналу «Матч ТВ» заборонили згадувати під час трансляцій про масові протести футбольних уболівальникам. Керівництво каналу особисто телефонує коментаторам з відповідними наказами, інформує «Медуза».

Раніше російські каральні органи розпочали масові репресії проти футбольних уболівальників. Транспорт з ними зупиняють в дорозі на матчі, самих фанів обшукують та затримують.

Наймасовіші затримання вболівальників сталися 1 грудня в Санкт-Петербурзі, де відбувся матч футбольного чемпіонату «Зеніт» - «Спартак». Лише вболівальників з Москви тоді затримали понад 100 осіб.

У відповідь фани клубів найвищого дивізіону чемпіонату країни домовилися залишати на 30 хвилин трибуни під час поєдинків.