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    Гравець збірної України Малиновський став найкращим гравцем «Аталанти» в березні

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    Руслан Малиновський набрав непогану форму - Гравець збірної України Малиновський став найкращим гравцем «Аталанти» в березні
    Руслан Малиновський набрав непогану форму
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник забив за італійську команду один м‘яч і зробив одну гольову передачу

    Гравець збірної України Руслан Малиновський проявив себе у березні не лише в складі збірної України, яка провела три матчі відбору чемпіонату світу 2022 року, а й вийшов на провідні ролі в «Аталанті», за яку виступає. Півзахисника визнано найкращим футболістом команди в березні.

    В перший місяць весни 27-річний Малиновський провів на полі за «Аталанту» 309 хвилин, забив 1 м’яч, зробив 1 гольову передачу та віддав 5 ключових пасів, які в підсумку призвели для взяття воріт.

    Всього в нинішньому сезоні італійської Серії А на рахунку Малиновського 3 забиті м'ячі і 6 ассистів в 27-і іграх.

    В останньому турі чемпіонату Італії Малиновський віддав дві ювелірні передачі, які призвели для взяття воріт «Удінезе» (3:2).

    В чемпіонаті Італії лидірує «Інтер» – 65 очок (27 ігор), «Мілан» – 60 (29), «Аталанта» – 58 (29).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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