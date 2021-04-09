Воротаря «Шахтаря» торгує колишній клуб Андрія Шевченка

«Мілан» шукає заміну Доннарумі і хоче придбати голкіпера збірної України Трубіна

Анатолій Трубін, котрий лише минулої осені дебютував за «Шахтар» у Лізі чемпіонів, може продовжити кар'єру в «Мілані». Як повідомляє CalcioLine, італійський клуб розглядає можливість підписання 19-річного українця в якості заміни Джанлуїджі Доннарумма, з яким не вдається досягти домовленості про продовження угоди.

Контракт Трубіна з «Шахтарем» розрахований до 2024 року. У нинішньому сезоні чемпіонату України він взяв участь в 15 матчах, в яких пропустив 11 голів і в семи матчах відстояв на нуль.

В послугах Доннарумми, в свою чергу, зацікавлені «Парі Сен-Жермен» і лондонський «Челсі». У нинішньому сезоні голкіпер взяв участь в 27 матчах чемпіонату Італії, в восьми з яких залишив ворота своєї команди в недоторканності.

В «Мілані» найкращі часи футбольної кар'єри провів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

На «Шахтар» з приводу придбання Трубіна вже виходили представники італійських клубів, проте «гірників» не влаштувала фінансова пропозиція за одного з перспективніших воротарів Європи.