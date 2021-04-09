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    Воротаря «Шахтаря» торгує колишній клуб Андрія Шевченка

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    Анатолій Трубін знову зацікавив італійський клуб - Воротаря «Шахтаря» торгує колишній клуб Андрія Шевченка
    Анатолій Трубін знову зацікавив італійський клуб
    Фото ФК «Шахтар»

    «Мілан» шукає заміну Доннарумі і хоче придбати голкіпера збірної України Трубіна

    Анатолій Трубін, котрий лише минулої осені дебютував за «Шахтар» у Лізі чемпіонів, може продовжити кар'єру в «Мілані». Як повідомляє CalcioLine, італійський клуб розглядає можливість підписання 19-річного українця в якості заміни Джанлуїджі Доннарумма, з яким не вдається досягти домовленості про продовження угоди.

    Контракт Трубіна з «Шахтарем» розрахований до 2024 року. У нинішньому сезоні чемпіонату України він взяв участь в 15 матчах, в яких пропустив 11 голів і в семи матчах відстояв на нуль.

    В послугах Доннарумми, в свою чергу, зацікавлені «Парі Сен-Жермен» і лондонський «Челсі». У нинішньому сезоні голкіпер взяв участь в 27 матчах чемпіонату Італії, в восьми з яких залишив ворота своєї команди в недоторканності.

    В «Мілані» найкращі часи футбольної кар'єри провів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

    На «Шахтар» з приводу придбання Трубіна вже виходили представники італійських клубів, проте «гірників» не влаштувала фінансова пропозиція за одного з перспективніших воротарів Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Мілан» Анатолій Трубін
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