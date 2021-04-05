Малиновський потрапив до символічної збірної туру в чемпіонату Італії

Руслан Малиновський (ліворуч) провів один з найкращих матчів у Серії А

Українець зробив дві гольові передачі в грі проти «Удінезе»

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський потрапив до збірної 29 туру в чемпіонаті Італії. Його команда зустрічалася з «Удінезе», перемогла з рахунком – 3:2, а українець зробив дві ювелірні передачі, які призвели до взяття воріт гостей.

Руслан Малиновський провів три матчі за збірну України у відборі до чемпіонату світу. Команда Андрія Шевченка задовольнился нічиїми в іграх з Францією, Фінляндією та Казахстаном. Усі зустрічі завершилися з однаковим рахунком – 1:1.

У поточному сезоні Руслан забив чотири голи за «Аталанту».