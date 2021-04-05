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    Малиновський потрапив до символічної збірної туру в чемпіонату Італії

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    Руслан Малиновський (ліворуч) провів один з найкращих матчів у Серії А - Малиновський потрапив до символічної збірної туру в чемпіонату Італії
    Руслан Малиновський (ліворуч) провів один з найкращих матчів у Серії А
    Фото з відкритих джерел

    Українець зробив дві гольові передачі в грі проти «Удінезе»

    Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський потрапив до збірної 29 туру в чемпіонаті Італії. Його команда зустрічалася з «Удінезе», перемогла з рахунком – 3:2, а українець зробив дві ювелірні передачі, які призвели до взяття воріт гостей.

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    Руслан Малиновський провів три матчі за збірну України у відборі до чемпіонату світу. Команда Андрія Шевченка задовольнился нічиїми в іграх з Францією, Фінляндією та Казахстаном. Усі зустрічі завершилися з однаковим рахунком – 1:1.

    У поточному сезоні Руслан забив чотири голи за «Аталанту».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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