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Розклад чемпіонату України з біатлону: де дивитися всі гонки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Розклад чемпіонату України з біатлону: де дивитися всі гонки
Чемпіонат України з біатлону проходитиме у Буковелі з 25 до 30 березня
фото: Дмитро Євенко

Програма чемпіонату України-2025 з біатлону налічує сім гонок

Закінчувати сезон українські біатлоністи будуть на національному чемпіонаті, який проходитиме у Буковелі з 25 до 30 березня. Участь у ньому візьме і частина біатлоністів, що змагалися на етапах Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Програма чемпіонату України-2025 з біатлону налічує сім гонок: одиночну змішану естафету, суперспринти, масстарти та класичні естафети.

Розклад чемпіонату України-2025 з біатлону

  • Середа, 26 березня, 16:00. Одиночна змішана естафета
  • Четвер, 27 березня, 10:45. Суперспринт, жінки, кваліфікація
  • Четвер, 27 березня, 12:15. Суперспринт, чоловіки, кваліфікація
  • Четвер, 27 березня, 14:15. Суперспринт, жінки, фінал
  • Четвер, 27 березня, 15:30. Суперспринт, чоловіки, фінал
  • П'ятниця, 28 березня, 10:45. Масстарт, жінки
  • П'ятниця, 28 березня, 12:30. Масстарт, чоловіки
  • Субота, 29 березня, 10:30. Класичні естафети (чоловіки+жінки)

Транслятором гонок чемпіонату України-2025 з біатлону буде «Суспільне Спорт». Пряма трансляцію всіх стартів (крім класичних естафет) буде доступна на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.

Нагадаємо, збірна України з біатлону отримала 10 ліцензій на участь в Олімпійських іграх 2026 року, що відбудуться в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (Італія).

Підсумки Кубка націй, які визначали квоти на Ігри, були підбиті після спринту в Голменколлені (Норвегія) у п’ятницю, 21 березня.

Найкращі три збірні в чоловічому та жіночому заліках Кубка націй отримали по шість ліцензій. Інші команди з топ-10 – по п'ять путівок. Україна, яка завершила сезон на восьмому місці в обох заліках, здобула по п'ять квот у чоловіків і жінок. Це дозволить виставляти по чотири біатлоністи на кожен індивідуальний старт.

Розподіл квот на Олімпіаду-2026 за підсумками Кубка націй

Чоловіки:

  • 6 ліцензій: Франція, Норвегія, Швеція
  • 5 ліцензій: Німеччина, Італія, Швейцарія, Чехія, Україна, Словенія, Фінляндія
  • 4 ліцензії: Австрія, США, Бельгія, Польща, Болгарія, Естонія, Румунія, Латвія, Литва, Канада

Жінки:

  • 6 ліцензій: Франція, Швеція, Німеччина
  • 5 ліцензій: Норвегія, Швейцарія, Італія, Австрія, Україна, Чехія, Фінляндія
  • 4 ліцензії: Польща, Словенія, Естонія, Словаччина, Болгарія, Канада, Бельгія, Латвія, США, Литва

Збірні, які не здобули квоти через Кубок націй, матимуть шанс пройти відбір через кваліфікаційний рейтинг Міжнародного біатлонного союзу, який буде остаточно сформовано в січні 2026 року.

На минулій Олімпіаді-2022 у Пекіні Україна також мала представництво з 10 біатлоністів.

Теги: біатлон

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