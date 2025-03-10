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Збірна України претендує на звання найкращих біатлоністів тижня: як проголосувати

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірна України претендує на звання найкращих біатлоністів тижня: як проголосувати
У складі нашої збірної бронзу здобули Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний
фото: Дмитро Євенко

Конкурентами наших хлопців є Еберг, Самуельссон та Тандреволл

Чоловіча збірна України з біатлону претендує на звання найкращих біатлоністів тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IBU.

Конкурентами наших хлопців стали шведи Ганна Еберг і Себастьян Самуельссон, а також норвежка Інґрід Ланнмарк Тандреволл.

Переможця обиратимуть шляхом голосування. Проголосувати можна на офіційному сайті IBU, а також – Facebook та Instagram федерації.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8

Як повідомлялося, у шведському Естерсунді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. Біатлоністи розіграли 18 комплектів нагород у двох вікових групах: молодшій та старшій.

На юніорському чемпіонаті світу Україна була представлена 16 спортсменами: дев'ятьма жінками й сімома чоловіками. Кожен з них взяв участь у принаймні одній гонці змагань.

За увесь турнір в активі збірної одна медаль – «бронза» Олександри Меркушиної у масстарті-60 старшої вікової категорії. Крім цього українці двічі потрапляли у топ-5 особистих гонок і посіли рекордне для країни п'яте місце у юнацькому міксті.

Завдяки бронзовій медалі Меркушиної збірна України втретє поспіль завершує змагання з нагородою. Востаннє «синьо-жовті» завершували юніорський чемпіонат світу без медалей ще у 2022 році.

Загалом у медальному заліку Україна поділила останнє, 11-те місце разом зі збірними Словенії та Швейцарії — найгірший результат за два роки.

У 2023 році у медальному заліку були 12-ті з двома «бронзами»: Олександри Меркушиної у «індивідуалці» й командної у змішаній естафеті.

Перемогу у медальному заліку юніорського чемпіонату світу здобула збірна Франції — 15 медалей, з яких п'ять золотих. Друге місце у Норвегії, у якої теж п'ять золотих нагород, а трійку замикає збірна Німеччини з шістьма нагородами змагань.

Теги: біатлон Кубок світу

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